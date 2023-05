Gommone senza assicurazione ormeggiato in zona proibita: scattano sanzioni e sequestro

NARDÒ (Lecce) – Gommone senza assicurazione e ormeggiato in un luogo proibito.

I militari della guardia costiera di Gallipoli, per questi motivi, hanno provveduto a sequestrare il natante, che era ormeggiato a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò.

Dai controlli è emerso che il mezzo fosse privo di assicurazione. Non solo. Ad attirare l’attenzione dei militari è stato il fatto che lo stesso si trovasse ormeggiato in zona non consentita ed interdetta alla navigazione.

Per questo i militari hanno elevato una sanzione amministrativa e disposto il sequestro amministrativo del gommone. Considerato che, secondo le vigenti disposizioni regionali, la stagione balneare dura per intero anno, è scattata un’ulteriore sanzione amministrativa in rispetto a quanto previsto dalla Regione Puglia e dal correlato provvedimento di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Gallipoli.

L’attività si inquadra in un’ampia serie di controlli posti in essere dal personale della Capitaneria di Porto di Gallipoli al fine di vigilare e scongiurare situazioni di pericolo come in questo caso potevano derivare dalla navigazione di un natante sprovvisto di copertura assicurativa.