Presentata la 53° Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina

LECCE – E’ stata presentata nell’Open Space del Comune di Lecce la 53^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, storica associazione fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970. Tredici appuntamenti serali al Teatro Apollo di Lecce, che dal 30 ottobre e fino ad aprile 2023 ospiterà straordinari artisti provenienti da tutto il mondo.

La presentazione è avvenuta alla presenza di Paolo Foresio, Assessore allo Spettacolo del Comune di Lecce, Corrado De Bernart, Neo Direttore del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, Pierluigi Camicia, Direttore Artistico della Camerata Musicale Salentina e Gaetano Schirinzi, Presidente dell’Associazione.

Primo appuntamento stagionale domenica 30 ottobre alle ore 18: una inaugurazione nel segno della valorizzazione delle eccellenze del territorio, in compagnia dell’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta per l’occasione dal M° Giovanni Pellegrini. Sul palco del teatro leccese anche uno degli astri nascenti della musica classica italiana, la violinista diciassettenne Maria Serena Salvemini. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’interclub di Puglia e Basilicata del Soroptimist International Club d’Italia, con il club di Lecce capofila del progetto.

Venerdì 4 novembre notte tzigana in compagnia degli Tzigani di Budapest, complesso orchestrale di grande fascino che sotto la guida esperta di Antal Szalai, ritenuto per lungo tempo il miglior violinista tzigano al mondo, porta in giro per l’Europa la musica gipsy tradizionale del proprio Paese.

Domenica 20 novembre Francesco Manara, primo violino solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, sarà in concerto in duo con il pianista Pietro Laera, concertista di fama internazionale e allievo di Aldo Ciccolini.

Giovedì 24 novembre sarà l’occasione per poter apprezzare dal vivo il talento e la bravura di Anbeta Toromani, ballerina conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato, arrivando in finale, alla trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi”. Anbeta Toromani, insieme ad Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez, sarà protagonista di “Preludes”, uno spettacolo raffinato ed emozionante, costruito attorno al “preludio”, una delle forme musicali più iconiche del repertorio pianistico: pagine di Bach, Chopin, Debussy e Rachmaninov, eseguite dal vivo dalla pianista Sofia Vasheruk, accompagneranno le coreografie di Massimo Moricone, in un percorso elegante e affascinante.

Mercoledì 7 dicembre sarà a Lecce il vincitore dell’edizione 2021 del Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano, il pianista coreano Jae Hong Park: artista sopraffino, capace di padroneggiare magistralmente la tastiera, passando da flebili sussurri a violente cascate di note, sempre privilegiando l’espressione musicale e il coinvolgimento emotivo del pubblico.

Venerdì 16 dicembre la passione per la musica, il gioco, la grinta e la fantasia di tre amici, ancor prima che rispettati professionisti, si amalgamano in una strabiliante interazione musicale che trascende dal tradizionale stile jazzistico, esaltando le melodie dei grandi autori italiani. Tutto questo è “Take Zero”, il nuovo progetto che vedrà protagonisti Danilo Rea al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso e Ellade Bandini alla batteria.

Con il periodo natalizio arriva anche il tradizionale coro gospel a stelle e strisce: domenica 18 dicembre è tempo di American Christmas Gospel! Proveniente da Pittsburgh, in Pennsylvania, Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers è la formazione che raccoglie alcuni fra i migliori talenti della musica gospel internazionale, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde.

Il primo appuntamento del 2023 sarà il tradizionale Concerto di Capodanno. Protagonista sul palco del Teatro Apollo l’Orchestra Sinfonica di Dnipropetrovsk diretta da Josyph Sozanskyy. Il programma musicale prevede tutti i valzer e le polke tradizionali dei più bei concerti di capodanno viennesi.

Venerdì 13 gennaio grande musica classica in compagnia di Gabriele Pieranunzi, primo violino del Teatro San Carlo di Napoli e rinomato solista, accompagnato per l’occasione dalla Roma Tre Orchestra diretta da Pietro Borgonovo. In programma il Concerto per violino op. 12 di Kurt Weill e la Sinfonia n. 1 di Gustav Mahler.

Sabato 21 gennaio spazio invece alla musica da camera: verrà eseguito per la prima volta il meraviglioso Concerto per violino, pianoforte e quartetto d’archi op. 21 di Ernest Chausson. Ad interpretarlo il pluripremiato Quartetto Eos, con due solisti di eccezione: il violinista Davide Alogna e il pianista Enrico Pace.

E’ tempo di operetta sabato 4 marzo con un classico del repertorio internazionale, Il paese dei campanelli. I ritmi coinvolgenti, la comicità spontanea e una pacata ironia strapperanno sorrisi e applausi, grazie ai cantanti-attori della Compagnia Italiana di Operette.

Domenica 2 aprile uno degli appuntamenti clou della stagione: fa tappa a Lecce Raphael Gualazzi, che nel suo concerto in trio proporrà i suoi brani più celebri.

Ultimo appuntamento della stagione sabato 29 aprile con “Morricone Stories”, uno speciale omaggio del sassofonista Stefano Di Battista e del suo quartetto al compositore e Premio Oscar Ennio Morricone, al quale era legato da una sincera amicizia e da diverse collaborazioni.

Protagoniste non solo le immortali colonne sonore del Maestro, ma anche il brano “Flora”, che Morricone scrisse proprio per Di Battista.

Confermate anche quest’anno tutte le iniziative delle passate stagioni, tra cui spiccano il “biglietto sospeso”, pensato per i cittadini costretti a restare ai margini della vita culturale del territorio per motivi economici o sociali, e “Con i bimbi a teatro”, laboratori musicali per i più piccoli realizzati in contemporanea con gli eventi nelle sale interne dei teatri.

Altra grande conferma è la promozione destinata agli under 35. E’ prevista infatti per ogni spettacolo una quantità di posti a prezzi ultra ridotti, per consentire alle nuove generazioni di innamorarsi della musica e scoprire la meravigliosa atmosfera del teatro.

Dalla collaborazione con il FAI Delegazione di Lecce, Soroptimist International Club d’Italia sede di Lecce, Damus Accademia, Accademia di Musica Yamaha di Lecce sono nate infine delle tariffe speciali in convenzione per tutti gli iscritti e i dipendenti.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor principale della stagione concertistica è la Banca Popolare Pugliese.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.