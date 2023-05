“Riapriteci le palestre scolastiche”, l’urlo della FIPAV Puglia

L’80% delle società pallavolistiche pugliesi svolge la propria attività in una palestra scolastica ed è da lì che sono nati i campioni di oggi, tecnici e atleti che nell’estate 2022 hanno permesso alle nazionali azzurre di collezionare ben 11 medaglie d’oro tra mondiali ed europei tra giovanili e seniores. Non è concepibile che oggi diverse società non abbiano a disposizione quella palestra che tanto ha fatto fruttare nel percorso di crescita dei pallavolisti di tutta Italia. Non è concepibile che lo sport non abbia tutte le attenzioni di cui ha bisogno. La Puglia è culla di tanti campioni, da De Giorgi a Fanizza passando per Gagliardi, gli atleti Fanizza, Balestra, Cianciotta, Miraglia. Non fermiamo la crescita dei nostri campioni. Non permettiamo questo. Rivolgiamo questo appello ai responsabili di tutto ciò. RIAPRITECI LE PALESTRE SCOLASTICHE!!!

E’ stato questo l’urlo del Comitato Regionale FIPAV Puglia lanciato sui social domenica per attirare l’attenzione su un tema tanto caldo quanto grave, quello della mancanza di impianti dove svolgere l’attività sportiva per tante società e ad aggravare la situazione c’è che questa attività è in gran parte rivolta ai più piccoli che con grande fatica si sta cercando di far tornare in palestra dopo lo stop forzato dettato dalla pandemia: “E’ l’urlo di un movimento, quello della pallavolo pugliese, che è rappresentato da più di 270 società affiliate, da più di 19.000 atlete e ad atleti, che disputano in ogni stagione agonistica almeno 8.500 gare tra campionati di serie e campionati di categoria giovanile – ha dichiarato il Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri – Vogliamo rivolgere questo messaggio “urlato” alle istituzioni, ai funzionari, ai dirigenti scolastici, a tutti coloro che fino ad oggi hanno ascoltato poco le richieste delle nostre società sportive, per aprire le palestre scolastiche e permettere la programmazione dell’attività nella nuova stagione sportiva. Si gioca facilmente a scaricabarile rallentando la risoluzione della questione. E’ il momento di assumersi ognuno le proprie responsabilità e snellire la burocrazia per la concessione delle palestre scolastiche, accelerando i tempi che già si sono dilatati in maniera inopinabile. Siamo tra le pochissime regioni d’Italia ad avere una problematica così ampia, e siamo così stanchi di lottare contro i mulini a vento che siamo pronti a rendere pubblici i nomi di tutti coloro che pensano di boicottare l’attività sportiva di base. Anche il Coni regionale è al nostro fianco in questa battaglia impari ma che non abbiamo paura di portare avanti, ed abbiamo già ottenuto anche l’appoggio dell’Ansmes Puglia. Siamo certi che anche le altre Federazioni scenderanno al nostro fianco, perché non abbiamo più voglia di subire in silenzio vessazioni e soprusi.

Il grande momento che sta vivendo la pallavolo italiana parte proprio dalla base, dal lavoro quotidiano delle società che senza un impianto non può essere portato avanti”. Come Federazione Italiana Pallavolo continueremo ad alzare la voce su questo argomento, per essere, come sempre, al fianco delle nostre società sportive”.

Nella giornata di ieri, a firma del Presidente Regionale Paolo Indiveri e di tutti i Presidenti Territoriali FIPAV, è stata inviata una lettera per evidenziare la situazione di enorme difficoltà sull’utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive. Destinatari della lettera sono stati i Prefetti, il Ministero dello Sport, dell’Istruzione, l’ANCI, la Presidenza della Regione Puglia, l’Assessorato allo Sport e all’Istruzione della Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari, le Province, Sport e Salute.