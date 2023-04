Sport e disabilità, si sfidano le squadre non vedenti di calcio a 5 di Lecce e Bari

NARDO’ – Il derby di Puglia si gioca a Nardò! Domani, sabato 8 ottobre, alle ore 10:30 il centro sportivo Kid’s Corner di via Kennedy ospita una partita dimostrativa di calcio a 5 tra Ascus Uic Lecce e Asd Uic Bari, compagini di non vedenti impegnate nei campionati di categoria. Due realtà pugliesi che sono brillanti esempi dell’impegno per l’integrazione nello sport di atleti non vedenti o ipovedenti e, in generale, per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone con disabilità.

“Nel solco di un impegno costante per coniugare sport e disabilità – spiega il presidente del Consiglio comunale e delegato allo Sport Antonio Tondo – l’amministrazione comunale ha promosso e organizzato questa partita amichevole, che al di là degli aspetti sportivi rappresenta un’occasione per sensibilizzare tutti e i giovani in particolare sull’importanza e l’utilità della pratica anche per le persone con disabilità. Che, praticando regolarmente una disciplina sportiva, possono migliorare le qualità fisiche, potenziare gli aspetti cognitivi e psichici e sviluppare relazioni sociali. Spero sia innanzitutto una grande festa”.

Link Sponsorizzato