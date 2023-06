Covid, 6 in rianimazione, ma uno solo con la polmonite dovuta al virus (gli altri sono gravi per patologie diverse). 1.305 nuovi casi in Puglia, 450 nel leccese (la provincia con più positivi)

PUGLIA – il bollettino epidemiologico giornaliero della regione Puglia oggi mette in luce un aumento dei positivi nella provincia di Lecce, che diventa la prima per numero di contagiati. Un altro dato interessante riguarda i ricoverati nella terapia intensiva Covid del DEA di Lecce: sono sei i pazienti allettati, ma solo uno ha sviluppato una polmonite dovuta alle varianti del SARS-CoV-2, tutti gli altri hanno delle gravi patologie pregresse e sono in quel reparto solo perché sono risultati positivi al virus (sarebbero finiti in rianimazione comunque). Questa analisi ci spinge alla prudenza quando parliamo di morti per il COVID-19, sarebbe più corretto dire morti “con COVID” (è un concetto che gli esperti ripetono dalla prima ondata).

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.985 (ieri 9.128) test eseguiti e 1.305 (ieri 1.414) casi: l’indice dei positivi sale al 16,34% rispetto al 15,49%, di ieri.

Si registrano 5 decessi rispetto ad 1 di ieri, ai 2 di giovedì, ai 12 di mercoledì, ai 5 di martedì, ad 1 di lunedì e domenica, ai 4 di sabato.

Con 450 nuovi casi (ieri 476) la provincia di Lecce è prima fra le province pugliesi (Bari, 332 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 210 a 215 (+5), mentre gli attualmente positivi salgono da 14.461 a 14.796 (+335).

Dei 215 ricoverati, 203 (ieri 197, +6) sono in area non critica, mentre 12 (ieri 13, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PROVINCIA

Provincia di Bari: 332

Provincia di Bat: 92

Provincia di Brindisi: 121

Provincia di Foggia: 143

Provincia di Lecce: 450

Provincia di Taranto: 149

Residenti fuori regione: 17

Provincia in definizione: 1