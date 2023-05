Covid, aumentano i ricoverati, in pochi fanno i tamponi. Scoperto un nuovo effetto collaterale dei vaccini. 1.786 nuovi casi in Puglia, 478 nel leccese

PUGLIA – Anche nel report di venerdì scorso, come nel bollettino regionale di oggi, si nota un aumento dei ricoverati a fronte di un numero di nuovi positivi piuttosto stabile. La verità è che si fanno sempre meno tamponi, proprio per il fatto che la grande maggioranza dei cittadini considerano il covid-19 come un’influenza. Non diagnosticando la malattia nemmeno di fronte a sintomi rilevanti, succede che ci si cura più tardi e male. Questo implica che i fragili rischiano più facilmente di finire in ospedale, anche se oggi la malattia non dà luogo alle violente polmoniti della prima ondata. Naturalmente, oltre ai tamponi, calano anche le vaccinazioni. Ultimamente è stato scoperto un nuovo effetto collaterale lieve non previsto nel bugiardino dei vaccini, da aggiungere al più presto a quelli già riconosciuti a carico dei farmaci anti-Covid a mRna, ossia Comirnaty di Pfizer e Spikevax di Moderna. Si tratta del sanguinamento mestruale abbondante da inserire in lista come effetto collaterale di frequenza sconosciuta alle avvertenze dei vaccini in questione.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico epidemiologico di oggi registra 11.758 (ieri 3.099) test eseguiti e 1.786 (ieri 358) nuovi casi: l’indice dei positivi sale al 15,19% rispetto all’11,55% di ieri.

Con 478 nuovi casi (ieri 96) la provincia di Lecce è seconda fra le province pugliesi (Bari, 515 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 171 a 199 (+28), mentre gli attualmente positivi scendono da 12.669 a 12.597 (-72).

Dei 199 ricoverati, 191 (ieri 161, +30) sono in area non critica, mentre 8 (ieri 10, -2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA



Provincia di Bari: 515

Provincia di Bat: 94

Provincia di Brindisi: 232

Provincia di Foggia: 192

Provincia di Lecce: 478

Provincia di Taranto: 255

Residenti fuori regione: 16

Provincia in definizione: 4

