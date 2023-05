Covid, curva del contagio sempre più giù perché si fanno meno tamponi. 864 nuovi casi in Puglia, 233 nel leccese

PUGLIA – L’indice dei positivi continua scendere perché sono sempre di meno i pugliesi che fanno i tamponi per verificare il Covid (anche in caso di sintomi più seri). Il virus è tra noi perché sempre più contagioso (come un raffreddore) e sempre meno letale. L’ondata autunnale è sotto controllo.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.007 ieri 7.525) test eseguiti e 864 (ieri 1.052) casi: l’indice dei positivi scende al 12,33% rispetto al 13,98% di ieri, al 14,16% di venerdì, al 12,78% di giovedì, al 13,53% di mercoledì, al 15,19% di martedì, all’11,55% di lunedì, al 12,45% di domenica.

Si registra 1 decesso rispetto a 4 di ieri, venerdì e giovedì, ai 5 di mercoledì, ai 6 di martedì, a 0 di lunedì e domenica.

Con 233 nuovi casi (ieri 279) la provincia di Lecce è seconda fra le province pugliesi (Bari, 278 casi).

Complessivamente i ricoverati si salgono da 189 a 190 (+1), mentre gli attualmente positivi scendono da 13.087 a 12.869 (-218).

Dei 190 ricoverati, 180 (ieri 179, +1) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 10, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 278

Provincia di Bat: 51

Provincia di Brindisi: 115

Provincia di Foggia: 75

Provincia di Lecce: 233

Provincia di Taranto: 99

Residenti fuori regione: 11

Provincia in definizione: 2