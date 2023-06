Covid e influenza, situazione sotto controllo negli ospedali. 1.286 nuovi casi in Puglia e 387 positivi alle varianti del SARS-Cov-2 nel leccese (ancora prima provincia per contagi)

PUGLIA – Covid e influenza circolano, ma non ancora in maniera preoccupante per la nostra rete ospedaliera. La situazione resta sotto controllo, anche se l’Asl leccese insiste sui vaccini per i fragili: il messaggio lanciato dal direttore del Dipartimento di prevenzione, Alberto Fedele, intervistato ieri dalla nostra redazione, è quello di una doverosa corsa ai ripari per i più fragili. Intanto, la provincia leccese spicca, ancora una volta, per contagi in Puglia: è al primo posto per positivi giornalieri.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 11.125 (ieri 11.096) test eseguiti e 1.286 (ieri 2.296) casi: l’indice dei positivi scende all’11,56% rispetto al 20,69% di ieri.

Si registrano 8 decessi rispetto ai 7 di ieri.

Con 387 nuovi casi (ieri 725) la provincia di Lecce è prima fra le province pugliesi (Bari, 384 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 243 a 227 (-16), mentre gli attualmente positivi salgono da 15.115 a 15.369 (+254).

Dei 227 ricoverati, 214 (ieri 230, -16) sono in area non critica, mentre 13 (ieri 13, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 384

Provincia di Bat: 105

Provincia di Brindisi: 134

Provincia di Foggia: 145

Provincia di Lecce: 387

Provincia di Taranto: 115

Residenti fuori regione: 9

Provincia in definizione: 7