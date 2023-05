Covid, il bollettino diventa settimanale: la Puglia prova a ribellarsi alla fine dell’obbligo vaccinale, ma la decisione del governo prevale. Zullo: “Emiliano e Palese bluffano”

PUGLIA – Alcune regioni provano a resistere ai nuovi provvedimenti del governo Meloni che danno il via al “libera tutti”, concedendo solo una proroga dell’obbligo di mascherine negli ospedali e nelle RSA. L’esecutivo romano ha deciso di trattare il Covid come una normale influenza. Mentre la Cina continua a imporre lockdown, l’Italia segue un modello di responsabilità personale, senza imposizioni e limitazioni delle libertà altrui. In Puglia, Emiliano vorrebbe che l’obbligo vaccinale a carico degli operatori sanitari, anche per l’influenza, permanesse. Ma i parlamentari di opposizione, che sono in maggioranza a Roma, spiegano che non si transige: le decisioni governative prevalgono.

Il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo (FdI) attacca Emiliano e Palese accusandoli di bluffare perché l’obbligo vaccinale COVID per operatori sanitari pugliesi non può essere imposto con legge regionale.

“Ho sentito in queste ore sia il presidente Emiliano sia l’assessore alla Sanità, Palese, sostenere che in Puglia l’obbligo vaccinale per il personale sanitario rimarrà in forza di una legge regionale spiega il senatore – E’ evidente che delle due l’una o Emiliano bluffa o non conosce neppure le leggi regionali.

“Voglio, infatti, ricordare e rimarcare che la L.R. 10 marzo 2021, n. 2 <Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie> all’art. 1 subordina l’obbligo vaccinale contro il COVID solo se previsto da norma o disposizione comunque denominata di rango statale. E infatti, la norma nel prevedere l’obbligo specifica: <purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero qualora la sua raccomandabilità possa intendersi derivata in coerenza con la legislazione statale eccezionale e d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale>.

“E’ evidente che avendo il Governo nazionale anticipato al 1° novembre la scadenza dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, nessuna norma o direttiva o atto statale comunque denominato può essere assunto a fondamento dell’efficacia giuridica della L.R. n° 2/2021 che impone l’obbligo vaccinale COVID in Puglia per gli operatori sanitari. Ne deriva che la norma invocata da Emiliano e Palese è allo stato inefficace giuridicamente e sarebbe bene che la si smetta di bluffare per il solo gusto di una contrapposizione sterile e pregiudiziale al Governo Meloni”.

LA REPLICA

*Amati a Gemmato: “Legge Puglia non può essere impugnata. Faccia il farmacista e non l’alchimista”Dichiarazione del consigliere regionale Fabiano Amati.

“Diversamente da come sostiene il sottosegretario Marcello Gemmato, intervistato da SkyTg24, la legge pugliese sull’obbligo vaccinale per Covid è valida e non può essere impugnata: il termine per l’impugnativa del Governo nazionale è scaduto il 9 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. Più di un anno e mezzo fa.

Invito dunque il sottosegretario Gemmato a esercitare la funzione istituzionale con maggiore puntualità, senza creare turbamento nella leale collaborazione tra Stato e Regioni ed evitando di trasformarsi da farmacista in alchimista.

Il Governo nazionale mediti, piuttosto, di estendere a tutte le regioni italiane l’obbligo vaccinale per tutte le vaccinazioni, così come richiesto dagli scienziati italiani con la Carta di Pisa e ottemperando alle disposizioni statali sul Piano vaccinale nazionale, questo sì posto in rapporto di superiorità gerarchica nei confronti della legge regionale”.