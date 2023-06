Covid, il modello cinese perdente: la vita continua con un virus meno letale. 873 nuovi positivi in Puglia, 308 nel leccese (ancora la provincia con più casi)

PUGLIA – Mentre la Cina si accanisce inseguendo un impossibile risultato dei casi azzerati in maniera stabile, scoppiano le rivolte, i suicidi e le proteste. È ormai certo che si perdono più vite di quelle che si vogliono salvare e il virus avanza ugualmente. I danni sociali e sanitari dei lockdown sono enormi sul piano della salute mentale e della cura di tante altre malattie. Se nella prima ondata la mancata conoscenza della nuova malattia e la capacità del virus di sviluppare polmoniti gravissime poteva giustificare misure estreme, oggi non è più possibile. L’estremismo in qualsiasi ambito non paga. Oggi è il tempo della convivenza con le varianti del Sars-CoV-2, più contagiose, ma meno letali. I vaccini per i più fragili ci sono e il mondo della scienza assicura che i risultati sono buoni.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.351 (ieri 8.226) test eseguiti e 873 (ieri 1.287) casi: l’indice dei positivi scende all’11,88% rispetto al 15,65% di ieri.

Non di registrano decessi rispetto ai 6 di ieri.

Con 308 nuovi casi (ieri 368) la provincia di Lecce si conferma al primo posto fra le province pugliesi (Bari, 231 casi).

Complessivamente i ricoverati si stabilizzano a 217 (+0), mentre gli attualmente positivi scendono da 14.456 a 13.988 (-468).

Dei 217 ricoverati, 206 (ieri 206, +0) sono in area non critica, mentre 11 (ieri 11, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 231

Provincia di Bat: 43

Provincia di Brindisi: 94

Provincia di Foggia: 95

Provincia di Lecce: 308

Provincia di Taranto: 96

Residenti fuori regione: 4

Provincia in definizione: 2