Covid, il ritorno degli operatori sanitari no vax in corsia, negli ospedali restano le mascherine obbligatorie. 1.757 nuovi casi in Puglia, 481 nel leccese

PUGLIA – Si torna alla normalità: l’unico obbligo di mascherina resta negli ospedali. Il Consiglio dei ministri ieri ha approvato il decreto unico sulle misure per il Covid, i rave party e il carcere ostativo. I medici “no vax” tornano in corsia. Tra i provvedimenti più importanti c’è lo stop all’obbligo vaccinale anti-Covid per medici e professioni sanitarie, ma resta l’obbligo di mascherina negli ospedali e nelle Rsa. La comunità scientifica si è battuta per conservare quest’obbligo. La curva del contagio intanto, tra salite e discese, resta stabile.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 10.928 (ieri 3.295) test eseguiti e 1.757 (ieri 351) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 16,08% rispetto al 10,65% di ieri.

Si registrano 2 decessi rispetto a 0 di ieri e domenica, ai 3 di sabato, ai 4 di venerdì, ai 5 di giovedì, ad 1 di mercoledì, ai 6 di martedì.

Con 481 nuovi casi (ieri 123) la provincia di Lecce è seconda fra le province pugliesi (Bari, 538 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 193 a 191 (-2), mentre gli attualmente positivi scendono da 13.683 a 13.356 (-327).

Dei 191 ricoverati, 180 (ieri 182, -2) sono in area non critica, mentre 11 (ieri 11, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PROVINCIA

Provincia di Bari: 538

Provincia di Bat: 108

Provincia di Brindisi: 243

Provincia di Foggia: 156

Provincia di Lecce: 481

Provincia di Taranto: 212

Residenti fuori regione: 14

Provincia in definizione: 5