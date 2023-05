Covid, ISS: aumentano infezioni in età scolare, troppe scuole inadeguate e pratiche poco smart fanno avanzare varianti del SARS-Cov-2 e influenza. 1.146 nuovi casi in Puglia, 318 nel leccese

PUGLIA – Oggi possiamo ribadire che il Covid non ci ha insegnato nulla: le scuole continuano ad essere i principali covi di focolai influenzali e delle varianti del SARS-Cov-2. Per fortuna il covid si è “raffreddorizzato” altrimenti il personale più in là con l’età e più fragile avrebbe rischiato la pelle. Rinchiudiamo ancora classi da 29 alunni in aule anguste, strette e obsolete, dove non circola l’aria, le finestre si aprono a malapena, c’è poca luce e nessuno si prende la briga di installare un sistema adeguato di areazione. Troppe scuole non si sono adeguate. Invece di puntare alla salubrità dell’aria abbiamo scialacquato risorse per i banchi con le rotelle: già messi in cantina e mai usati da quasi il 90% degli istituti scolastici. Tra le altre cose troppe scuole continuano a puntare sulle riunioni in presenza creando situazioni di rischio in ambienti dove l’aria non circola. Le pratiche smart troppi istituti scolastici se le sono dimenticate forse anche per pigrizia. Ecco perché le ricadute sul piano delle didattica sono pesantissime con troppo personale in malattia per covid e influenza. Naturalmente ci sono tante altre scuole virtuose, ma fa specie vedere che in quasi tre anni non ci sia stato un adeguamento omogeneo. Questa situazione spiega bene la salita della percentuale dei casi di Covid in età scolare rispetto alla popolazione generale (8,1% rispetto al 7,5%). Nell’ultima settimanale, il 17% dei casi è stato diagnosticato sotto i 5 anni, il 34% nella fascia 5-11 anni e il 49% nella fascia 12-19 anni. Questi dati emergono nel report dell’Istituto Superiore di Sanità esteso che integra il monitoraggio settimanale sul Covid in Italia: dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 4.648.316 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 23.707 ospedalizzati, 527 ricoverati in terapia intensiva e 72 deceduti.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.893 (ieri 8.832) test eseguiti e 1.146 (ieri 1.195) nuovi casi: l’indice dei positivi sale al 14,52% rispetto al 13,53% di ieri.

Si registrano 2 decessi rispetto ai 5 di ieri, ai 6 di giovedì, a 0 di mercoledì, ai 2 di martedì, a 0 di lunedì e domenica, ai 3 di sabato.

Con 318 nuovi casi (ieri 320) la provincia di Lecce è seconda fra le province pugliesi (Bari, 324 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 175 a 170 (-5), mentre gli attualmente positivi scendono da 13.345 a 12.883 (-462).

Dei 170 ricoverati, 161 (ieri 167, -6) sono in area non critica, mentre 9 (ieri 8, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PROVINCIA

Provincia di Bari: 324

Provincia di Bat: 60

Provincia di Brindisi: 161

Provincia di Foggia: 124

Provincia di Lecce: 318

Provincia di Taranto: 145

Residenti fuori regione: 11

Provincia in definizione: 3