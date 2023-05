Covid, la minaccia delle nuove sottovarianti si sgonfia subito: casi più gravi solo tra i fragili. 1.128 nuovi casi in Puglia, 310 nel leccese

PUGLIA – Le nuove sottovarianti sono sotto controllo: Cerberus, una delle mutazioni di Omicron 5, in questo momento sembrerebbe non destare particolari preoccupazioni. I sintomi più gravi riguardano solo i fragili e le persone molto anziane. La convivenza col virus non crea problemi. I malati di covid sembrano diminuire, aumentano di poco i ricoverati.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.337 (ieri 11.758) test eseguiti e 1.128 (ieri 1.786) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 13,53% rispetto al 15,19% di ieri.

Si registrano 5 decessi rispetto ai 6 di ieri, a 0 di lunedì e domenica, ai 2 di sabato, ai 5 di venerdì, ai 6 di giovedì, a 0 di mercoledì.

Con 310 nuovi casi (ieri 478) la provincia di Lecce è seconda fra le province pugliesi (Bari, 356 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 199 a 201 (+2), mentre gli attualmente positivi salgono da 12.597 a 12.761 (+164).

Dei 201 ricoverati, 194 (ieri 191, +3) sono in area non critica, mentre 7 (ieri 8, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 356

Provincia di Bat: 55

Provincia di Brindisi: 154

Provincia di Foggia: 115

Provincia di Lecce: 310

Provincia di Taranto: 125

Residenti fuori regione: 9

Provincia in definizione: 4

