Covid, l’ISS documenta un tasso di mortalità più alto tra gli anziani non vaccinati, aumentano reinfezioni e positività tra i giovani. 1.121 nuovi casi in Puglia, 384 leccese (ancora prima provincia per positivi)

PUGLIA – L’Istituto Superiore di Sanità nel suo report periodico registra più morti tra gli ottantenni non vaccinati, più positivi tra i giovani e più reinfezioni. Il tasso di mortalità è di quasi 10 volte più alto negli over 80 non vaccinati rispetto a chi ha ricevuto la quarta dose del vaccino anti-Covid da meno di quattro mesi. Questa settimana aumenta anche la percentuale di casi tra i più giovani che è passata dall’8,4% al 9,2% per la fascia scolare. Anche se i dati sono relativi, considerando che in pochi ormai fanno i tamponi per verificare la radice dei sintomi influenzali. L’ISS segnala anche che le reinfezioni superano quota 20% e salgono dal 17,7% di una settimana fa.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.645 (ieri 7.985) test eseguiti e 1.121 (ieri 1.305) casi: l’indice dei positivi scende al 14,66% rispetto al 16,34% di ieri, al 15,49%, di venerdì, al 16,20% di giovedì, al 15,98% di mercoledì, al 17,00% di martedì, al 13,63% di lunedì, al 12,33% di domenica.

Si registra 1 decesso rispetto ai 5 di ieri, ad 1 di venerdì, ai 2 di giovedì, ai 12 di mercoledì, ai 5 di martedì, ad 1 di lunedì e domenica.

Con 384 nuovi casi (ieri 450) la provincia di Lecce è prima fra le province pugliesi (Bari, 314 casi).

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 314

Provincia di Bat: 68

Provincia di Brindisi: 96

Provincia di Foggia: 118

Provincia di Lecce: 384

Provincia di Taranto: 119

Residenti fuori regione: 16

Provincia in definizione: 6

Complessivamente i ricoverati salgono da 215 a 223 (+8), mentre gli attualmente positivi salgono da 14.796 a 14.822 (+26).

Dei 223 ricoverati, 211 (ieri 203, +8) sono in area non critica, mentre 12 (ieri 12, +0) sono in terapia intensiva.