Covid, Mantovani: “Con l’influenza due nemici, anche se la situazione è meno grave dell’anno scorso: vaccinarsi è utilissimo”. 1.452 nuovi casi in Puglia, 492 nel leccese

PUGLIA – I dubbi di Gemmato sull’efficacia dei vaccini anticovid, che appartengono a un’ampia fascia di cittadini italiani, vengono sotterrati dalle bacchettate della comunità scientifica. Oggi, dalle pagine dell’Eco di Bergamo, Alberto Mantovani, immunologo, professore emerito di Patologia generale in Humanitas University e presidente di Fondazione Humanitas insiste sull’utilità dei vaccini, inclusi quelli antinfluenzali. Il luminare spiega che ora, secondo i dati, si sta decisamente meglio di un anno fa, e ancora di più rispetto a due anni fa: “Questo lo dobbiamo in primo luogo ai vaccini – afferma Mantovani – E non dobbiamo dimenticarlo: i vaccini ci hanno permesso di uscire da una gravissima situazione pandemica, la campagna in Italia ha dato buoni frutti. Ma molti mancano ancora all’appello: tanti anziani, fragili e immunodepressi non hanno fatto né la terza né la quarta dose”. Le fragilità vanno protette secondo l’immunologo, per senso di responsabilità, ecco perché anche chi ha rapporti con i fragili deve vaccinarsi. Mantovani chiarisce, però, che situazione generale è migliore rispetto a due anni fa: “Gioca anche il fatto che la versione attuale del Sars-Cov-2 che sta circolando è meno grave delle precedenti, e che abbiamo molte più armi al nostro arco, dai farmaci all’approccio terapeutico, fino alle conoscenze sul virus decisamente più affinate”.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 9.087(ieri 12.059) test eseguiti e 1.452 (ieri 2.051) casi: l’indice dei positivi scende al 15,98% rispetto al 17,00% di ieri.

Si registrano 12 decessi rispetto ai 5 di ieri, a 1 di lunedì e domenica, ai 4 di sabato, venerdì e giovedì, ai 5 di mercoledì.

Con 492 nuovi casi (ieri 597) la provincia di Lecce è prima fra le province pugliesi (Bari, 429 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 197 a 206 (+9), mentre gli attualmente positivi salgono da 13.163 a 13.524 (+361).

Dei 206 ricoverati, 193 (ieri 184, +9) sono in area non critica, mentre 13 (ieri 13, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 429

Provincia di Bat: 84

Provincia di Brindisi: 133

Provincia di Foggia: 141

Provincia di Lecce: 492

Provincia di Taranto: 157

Residenti fuori regione: 15

Provincia in definizione: 1