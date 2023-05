Covid, per lo Spallanzani è ora di cambiare: stop all’isolamento dopo 5 giorni senza necessità di tampone negativo. 1.052 nuovi casi casi in Puglia, 279 nel leccese

PUGLIA – Il covid è sempre di più un’influenza anche nella percezione dei pugliesi, che evitano i tamponi anche di fronte ai sintomi più seri. Secondo l’Istituto Spallanzani “in molti Paesi è stato ridotto drasticamente il periodo di isolamento per le persone risultate positive a SARS CoV2”, dunque “l’isolamento può durare 5 giorni dalla positività, senza bisogno di un ulteriore test negativo”. Per quanto riguarda le persone con sintomi lievi, i responsabili del più autorevole istituto per la cura delle malattie infettive ritengono che l’isolamento si possa interrompere “a 5 cinque giorni dalla comparsa dei sintomi, se senza febbre da 24 ore”. È venuto il tempo di cambiare anche su questo fronte.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.525 (ieri 7.688) test eseguiti e 1.052 (ieri 1.089) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 13,98% rispetto al 14,16% di ieri, al 12,78% di giovedì, al 13,53% di mercoledì, al 15,19% di martedì, all’11,55% di lunedì, al 12,45% di domenica, al 14,52% di sabato.

Come ieri e l’altro ieri si registrano 4 decessi rispetto ai 5 di mercoledì, ai 6 di martedì, a 0 di lunedì e domenica, ai 2 di sabato.

Con 279 nuovi casi (ieri 316) la provincia di Lecce è seconda fra le province pugliesi (Bari, 293 casi).

Complessivamente i ricoverati si stabilizzano a 189 (+0), mentre gli attualmente positivi salgono da 13.047 a 13.087 (+40).

Dei 189 ricoverati, 179 (ieri 178, +1) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 11, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 293

Provincia di Bat: 61

Provincia di Brindisi: 149

Provincia di Foggia: 140

Provincia di Lecce: 279

Provincia di Taranto: 118

Residenti fuori regione: 9

Provincia in definizione: 3