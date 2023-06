Covid, salgono i contagi: sopra la soglia epidemica. 1.287 nuovi casi in Puglia, 368 nel leccese (ancora la provincia con più positivi)

PUGLIA – La nuova ondata avanza ancora, a braccetto col virus influenzale. Questa settimana sono aumentati nuovamente i valori dell’incidenza dei casi di Covid-19 e anche dell’indice di trasmissibilità Rt, che torna sopra la soglia epidemica dell’unità. L’incidenza settimanale a livello nazionale arriva infatti a 388 ogni 100.000 abitanti (18-24 novembre) contro 353 ogni 100.000 della settimana precedente (11-17 novembre). Intanto la Provincia di Lecce continua essere quella con più positivi in Puglia, nei dati regionali.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.226 (ieri 7.514) test eseguiti e 1.287 (ieri 1.299) casi: l’indice dei positivi scende al 15,65% rispetto al 17,29% di ieri.

Si registrano 6 decessi rispetto ai 5 di ieri.

Con 368 nuovi casi (ieri 430) la provincia di Lecce è prima fra le province pugliesi (Bari, 331 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 213 a 217 (+4), mentre gli attualmente positivi scendono da 15.753 a 14.456 (-1.297).

Dei 217 ricoverati, 206 (ieri 202, +4) sono in area non critica, mentre 11 (ieri 11, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 331

Provincia di Bat: 94

Provincia di Brindisi: 142

Provincia di Foggia: 169

Provincia di Lecce: 368

Provincia di Taranto: 164

Residenti fuori regione: 15

Provincia in definizione: 4