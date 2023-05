Covid, sempre più giù la quarta dose. Parte lo studio sulle reazioni avverse ai vaccini nel lungo periodo. 415 nuovi casi in Puglia, 103 nel leccese

PUGLIA – Mentre le vaccinazioni anticovid diminuiscono sempre di più (la Fondazione GIMBE segnala una scarsa adesione alla quarta dose), i potenti brand farmaceutici Pfizer e Moderna danno il via agli studi sulle reazioni avverse a lungo termine legate alla somministrazione dei loro vaccini contro il Covid. Partirà un monitoraggio ufficiale che durerà 5 anni. C’è la necessità di approfondire le miocarditi, infiammazioni o danni cardiaci derivanti dai farmaci anticovid. A darne notizia è l’emittente televisiva “Nbc News”, circa due anni dopo la concessione da parte della Food and Drug Administration (Fda) delle autorizzazioni per l’uso di emergenza di quei farmaci negli Stati Uniti.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia registra 3.045 (ieri 7.007) test eseguiti e 415 (ieri 864) casi: l’indice dei positivi sale al 13,63% rispetto al 12,33% di ieri, al 13,98% di sabato, al 14,16% di venerdì, al 12,78% di giovedì, al 13,53% di mercoledì, al 15,19% di martedì, all’11,55% di lunedì.

Come ieri si registra 1 decesso rispetto ai 4 di sabato, venerdì e giovedì, ai 5 di mercoledì, ai 6 di martedì, a 0 di lunedì.

Con 103 nuovi casi (ieri 233) la provincia di Lecce è seconda fra le province pugliesi (Bari, 122 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 190 a 194 (+4), mentre gli attualmente positivi salgono da 12.869 a 12.893 (+24).

Dei 194 ricoverati, 184 (ieri 180, +4) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 10, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 122

Provincia di Bat: 26

Provincia di Brindisi: 69

Provincia di Foggia: 47

Provincia di Lecce: 103

Provincia di Taranto: 38

Residenti fuori regione: 9

Provincia in definizione: 1