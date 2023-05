Il CT Maglie ospita il Match Ball Siracusa nella sfida che vale il primato in classifica

MAGLIE (Lecce) – Dopo aver osservato il proprio turno di riposo nella terza giornata del campionato di A2, il CT Maglie conserva ancora il primato in classifica e si prepara ad affrontare il Match Ball Siracusa che martedì scorso ha vinto sul CT Albinea di Reggio Emilia per 6 a 0 portandosi a -2 dai salentini.

La sfida di domenica sarà importantissima per la conferma del primo posto in classifica per il quale il CT Maglie dovrà cercare un risultato positivo per tenere distanti l’ATA Trentino e lo stesso Match Ball Siracusa che hanno un organico di grande spessore.

La squadra magliese potrà contare sul francese Geoffrey Blancaneaux (2.1 e 142 ATP), Fabrizio Ornago (2.2), Erik Crepaldi (2.2), Daniel Bagnolini (2.3 e 1059 ATP), Silvio Mencaglia (2.4), Alessio Giordano (2.8), Gabriele Frisullo (3.2), Marco Baglivo (3.3). La squadra sarà guidata dai tecnici Michele Pasca, Mattia Leo, Marco Baglivo, Marco Cezza.

Il Match Ball Siracusa ha in formazione l’ungherese Attila Balàzs (1.10 e 715 ATP), il portoghese Pedro Barreiros Cardoso De Sousa (1.11 e 99 ATP nel 2019), il tedesco Yannick Maden (2.1 e 1569 ATP), Alessandro Ingarao (2.1 e 1794 ATP), il francese Alexandre Lokoli (2.1), Antonio Massara (2.2 e 1605 ATP), Ettore Zito (2.3), Alessio Siringo (2.5), Flavio Abbate (2.6), Emanuele Sammatrice (2.7), Giovanni Conigliaro (2.7), Laerte Difalco (3.1), Domenico De Simone (3.5).

Date le previsioni meteo è probabile che si giochi sul campo coperto centrale per il regolare svolgimento della competizione che potrà essere seguita anche in diretta streaming sul canale YouTube del circolo magliese “ctmaglie ufficio stampa”.