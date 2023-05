Il CT Maglie vede i playoff, pareggio contro il TC Match Ball Siracusa

MAGLIE (Lecce) – Quarta giornata di campionato per il CT Maglie che conferma la prima posizione in classifica dopo il pareggio contro il TC Match Ball di Siracusa. Alle spalle dei magliesi si affolla la seconda posizione con i siracusani che raggiungono in classifica l’ATA Trentino, che oggi ha riposato, e il Piazzano Novara che ha vinto sul CT Albinea.

Il CT Maglie ha schierato il francese Geoffrey Blancaneaux (2.1 e 142 ATP), Fabrizio Ornago (2.2), Daniel Bagnolini (2.3 e 1059 ATP), fresco trionfatore degli assoluti regionali svoltisi a Bari, e Silvio Mencaglia (2.4). Capitani Mattia Leo, Marco Baglivo e Marco Cezza.

Il Match Ball Siracusa ha schierato il portoghese Pedro Barreiros Car,doso De Sousa (1.11 e 99 ATP nel 2019), Alessandro Ingarao (2.1 e 1794 ATP), Antonio Massara (2.1 e 1605 ATP), Alessio Siringo (2.5) e Giovanni Conigliaro (2.7).

Incontro molto combattuto nel quale si è visto un grande equilibrio tra le due squadre con la metà degli incontri decisi al terzo set.

Nei singolari Massara ha superato un ottimo Ornago 3-6 6-2 6-1. Il magliese ha giocato per più di metà incontro ad un ottimo livello per cedere poi al terzo set per il riacutizzarsi di alcuni passati problemi fisici. Ingarao ha superato Bagnolini 7-5 4-6 6-1, Mencaglia ha superato Siringo 6-3 6-2. Purtroppo il match più atteso tra i numeri uno, Blancaneaux e De Sousa, è durato solo tre games per un infortunio occorso al giocatore siracusano con Blancaneaux in vantaggio per 2 a 1.

Gli incontri di doppio determinanti con la coppia magliese Bagnolini Mencaglia che ha superato i siracusani Conigliaro Siringo 6-2 6-1. Sfiora la vittoria ma deve arrendersi ai tie break, davvero stregati, l’altra coppia magliese Ornago e Blancaneaux che si è dovuta arrendere ai siracusani Massara e Ingarao che chiudono 7-6 3-6 10-5 sigillando la giornata con un pareggio che lasciava l’amaro in bocca alla squadra magliese facendo esplodere l’entusiasmo a tutto il team ospite.

Per le incerte previsioni meteo si è giocato contemporaneamente sui due campi coperti permettendo il regolare svolgimento della competizione ed evitando il protrarsi degli incontri nella tarda serata.

Prossimo appuntamento per il CT Maglie domenica 13 novembre con un altro scontro al vertice contro il forte ATA Trentino, anch’esso imbattuto nel girone.

Per il dirigente del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Soddisfatto per la prestazione dei ragazzi che hanno dato tutto per portare a casa l’intera posta, purtroppo non abbiamo giocato bene i due tiebreak decisivi nel doppio Blancaneaux Ornago. Non è da disprezzare il pareggio ottenuto contro una squadra fortissima come il Match Ball Siracusa, allestita per vincere il girone tra i più difficili della serie A2, e che lascia immutate le distanze con le inseguitrici. Domenica prossima ci aspetta un match durissimo a Trento su una superficie non proprio consona ai nostri giocatori. Comunque va dato merito ai nostri ragazzi per le belle prestazioni fin qua offerte e che, dopo la quarta giornata di campionato, vede il nostro circolo in vetta alla classifica”.

Per il vicepresidente del CT Maglie, Mario Coppola: “Anche oggi in questa splendida giornata autunnale i nostri ragazzi hanno deliziato il folto pubblico presente con l’ottimo tennis regalandoci un prezioso pareggio contro la compagine siracusana formata da quotatissimi tennisti. Nonostante ciò i nostri ragazzi, con sofferenza e sacrificio, sono riusciti ad ottenere un risultato positivo che ci fa rimanere al vertice della classifica. Nonostante le avversità atmosferiche, grazie ai nostri impianti coperti, gli incontri si sono potuti regolarmente disputare utilizzando due dei campi coperti di cui siamo dotati che soddisfano le prescrizioni imposte dalla federazione per la disputa del massimo campionato a squadre. Un plauso particolare va a Daniel Bagnolini, fresco reduce vincitore del tabellone maschile dei campionati assoluti regionali svoltosi in settimana a Bari, e al “terribile” Silvio Mencaglia, che ha raggiunto la semifinale nella stessa competizione. L’augurio è che i nostri ragazzi, col conforto dell’esperienza che hanno i “veterani” che si sono oggi esibiti, Blancaneaux e Ornago, sotto la guida del grande Erik Crepaldi, possano continuare a darci sempre grandi soddisfazioni per come il nostro circolo merita e per come la sua storia dimostra. Un grazie ovviamente a tutta la squadra, anche a coloro che oggi non hanno giocato, e altrettanto allo staff tecnico”.