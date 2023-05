Liste d’attesa. Mazzotta: “ok a mozione, ma non resti lettera morta”

“Come Gruppo di Forza Italia abbiamo ritenuto di condividere la mozione discussa oggi in Consiglio regionale sulle liste d’attesa, ma bisogna guardare la realtà senza coprirsi gli occhi: esistono anche leggi su questo che non sono applicate o per inerzia della politica o per inefficienze del sistema delle aziende sanitarie.” Lo scrive in una nota il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“Da tempo diffondiamo segnalazioni e cronache di vere e proprie odissee di pugliesi che hanno bisogno di una prestazione sanitaria urgente e che sono costretti ad attendere mesi e mesi. Non è una pagina lusinghiera per la nostra Regione e per i cittadini che pagano le tasse e in cambio hanno servizi così scadenti. Perciò, pur condividendo lo spirito della mozione e nutrendo la speranza che la Giunta faccia un cambio di passo, ci auguriamo che il provvedimento non segua il destino dei precedenti, rimanendo lettera morta”.