Progetto “Inps per tutti”. Aic, per evitare che sia solo propaganda le istituzioni convochino subito un confronto coi Patronati

“L’INPS ha sottoscritto un Protocollo d’intesa per la collaborazione al progetto “INPS per tutti” con Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Anci Puglia e Caritas di Lecce, Nardò, Gallipoli, Otranto e Ugento-Santa Maria di Leuca. Appena letto il contenuto, siamo rimasti increduli per il fatto che non siano stati minimamente coinvolti i Patronati.” Lo scrive in una nota Vincenzo Maurizio Rampino,Presidente Aic Regionale di Puglia.

“Le nostre strutture sono in prima linea da decenni e i nostri operatori sono sempre punto di riferimento di tutti coloro che hanno bisogno, prendendo in carico le persone, fornendo loro risposte immediate e accompagnandole ai servizi necessari per i loro bisogni.

I patronati sono gli stessi che durante la pandemia, quando tutti gli uffici (sia del Comune che di Inps) erano chiusi, hanno messo in sicurezza i propri uffici con gli operatori che sono stati sempre presenti, nonostante il pericolo di contagio.

E questo per dare risposte immediate alle persone durante tutto il periodo emergenziale e non solo, a volte semplicemente per offrire una voce di conforto a chi aveva paura.

Se il Comune, la Provincia e l’Inps avessero voluto, avrebbero potuto aprire un tavolo di confronto e insieme avremmo sicuramente trovato soluzioni alle richieste delle istituzioni, anche con un miglioramento del nostro operato.

Ma tutti insieme. Così, invece, quella prevista dal Protocollo d’intesa sottoscritto appare un’operazione meramente propagandistica e inopportuna, che crea confusione di ruoli e funzioni e difficoltà agli uffici, sia quelli dei Patronati che degli Enti locali, un’operazione confusa e rischiosa per il buon nome degli stessi soggetti coinvolti.

E’ancora più strano che L’INPS della Puglia, che lavora costantemente con le nostre strutture, abbia escluso dall’iniziativa chi per l’Istituto lavora tutti i giorni da decenni.

Come Patronato INPAL e come AIC Regionale di Puglia confermiamo il nostro impegno ad avere un corretto rapporto con l’Inps, con i Comuni e con le associazioni, per supportare le persone ed erogare servizi per richiedere agli enti tutte le prestazioni sociali, assistenziali e previdenziali.

Facciamo appello al Sindaco di Lecce e al Presidente della Provincia di Lecce affinché convochino immediatamente un tavolo con i Patronati e ad Inps affinché si recuperi un rapporto di correttezza reciproca, rispettando il lavoro di chi da decenni è in prima linea tutti i giorni senza alcuna sosta. Noi ci siamo!”