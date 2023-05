Sfuggì alla cattura aiutato dagli altri ospiti del campo Panareo, stavolta gli agenti lo bloccano mentre pranza: arrestato 39enne

LECCE – Lo scorso 23 settembre riuscì a sottrarsi alla cattura perché aiutato dagli altri ospiti del campo sosta, mentre stavolta non ha avuto alcuna via di scampo ed è stato così arrestato e ristretto in carcere, dove dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione.

In manette, nella tarda mattinata di oggi, è finito un 39enne italiano di origini rumene, arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Lecce. Il blitz all’interno è stato condotto all’interno del campo sosta Panareo, dove gli investigatori sospettavano che si nascondesse l’uomo.

Già destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce, come detto, il 39enne lo scorso 23 settembre riuscì a sfuggire all’arresto, favorito nell’occasione da numerosi residenti del Campo che ostacolarono l’operato degli agenti.

Così non è stato oggi, con gli agenti che sono riusciti a bloccarlo mentre pranzava assieme ai suoi familiari. Al blitz hanno partecipato anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, le unità cinofile antiesplosivo e antidroga nonché altre unità di rinforzo del Reparto Mobile. L’uomo dovrà scontare un cumulo di pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione, per reati inerenti gli stupefacenti e le armi.