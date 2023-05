SS 275 Maglie-Leuca, Caroppo: fare, non parlare. Da mesi si attende autorizzazione paesaggistica della Regione Puglia

«Sulla 275 ciascuno faccia quanto può e quanto deve, il resto sono chiacchiere.

Il mio primo atto da Parlamentare è stato sollecitare la Commissione VIA presso il Ministero della Transizione Ecologica a rilasciare il parere che, conseguentemente, è stato emesso ed è in attesa solo del decreto di pubblicazione.

Allo stesso modo siamo in attesa da molti mesi che la Regione Puglia rilasci l’autorizzazione paesaggistica in deroga al PPTR.

Ecco, se qualcuno anziché rilasciare dichiarazioni si attivasse presso gli uffici competenti segnalando l’urgenza della questione, forse riusciremmo presto a ridurre l’intollerabile numero di incidenti e di vittime ed a cantierizzare l’opera quanto prima». E’ quanto dichiara in una nota l’Onorevole Andrea Caroppo, deputato salentino di Forza Italia.

Link Sponsorizzato