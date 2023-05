Tap e Sman. Caroli: bene lo sconto in bolletta ai pugliesi dalle multinazionali, ma la Regione tratti l’indennizzo per i Comuni sui quali sorgono le infrastrutture

“Non si può legiferare sul futuro dimenticando il passato: bene, perciò i futuri indennizzi dalle multinazionali che producono energia in Puglia, ma senza dimenticare che vi sono ristori che alcuni Comuni aspettano da anni da TAP e SNAM. Per questo motivo avevo presentato una mozione, approvata a maggioranza e pubblicata in questi giorni, che impegna il Governo regionale a riavviare un dialogo con le società TAP e SNAM perché quell’impegno assunto al momento del cantiere del gasdotto diventi realtà. All’epoca era in corso una trattativa che vedeva le due multinazionali offrire 50milioni di euro come risarcimento per quei Comuni interessati dall’infrastruttura. Va anche ricordato che le compensazioni ambientali si fermarono anche perché vi fu l’ostilità dei Comuni che erano contrari al TAP, primo fra tutti Melendugno.

“Sta di fatto che il gasdotto è stato realizzato, presto sarà raddoppiato e il gas è ampiamente commercializzato e seppure condivisibile il principio per cui tutti i pugliesi debbano avere uno ‘sconto’ in bolletta, è maggiormente condivisibile che ci siano veri e propri risarcimenti per quei territori sui quali sorge la fonte energetica e che quindi sopportano anche il peso dell’impatto ambientale.”