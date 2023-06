Admo Puglia, il secondo weekend con “Un Panettone per la Vita”

PUGLIA – Nove occasioni in Puglia, nel primo fine settimana di dicembre, per sposare la causa dell’iniziativa “Un Panettone per la Vita” e per affiancarsi ad Admo – Associazione Donatori Midollo Osseo, l’associazione donatori midollo osseo che si occupa di tutte le fasi legate alla donazione del midollo osseo, nell’attività di sensibilizzazione e informazione all’iscrizione al registro donatori.

I volontari Admo Puglia, infatti, saranno presenti nelle piazze e nelle città di Brindisi, Taranto, Foggia, Alessano (Le), Castellaneta (Ta) e Gioia del Colle (Ba) tra sabato 3 e lunedì 5 dicembre, così come contestualmente accadrà in centinaia di piazze italiane e così come per tutto il mese di dicembre accadrà in tante altre piazze pugliesi, con postazioni dedicate alla campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione: disponibili pandori e panettoni Admo che, oltre ad essere deliziosi, aiutano anche a raccogliere fondi a sostegno dell’attività di sensibilizzazione per aumentare il numero degli iscritti al registro donatori (IBMDR).

L’elenco degli appuntamenti pugliesi è pubblicato sul sito www.admopuglia.it. Sarà, inoltre, possibile sostenere la campagna scegliendo i prodotti da ricevere e contattando i singoli referenti delle città pugliesi, rintracciabili nell’apposita sezione del sito Admo Puglia.

Sarà possibile scegliere tra vari gusti di pandoro e panettone: il Gran Panettone da 1 kg, racchiuso in una elegante scatola rossa con fiocco oro, tipica dei più eleganti regali del Natale, i panettoni, dal classico con canditi ricoperti di glassa alla nocciola, con gocce di cioccolato, con pere e cioccolato, ma anche il classico, ma intramontabile pandoro.

Novità assoluta del 2022 sono i panettoni di Bauli per Admo con scaglie di cioccolato e al caramello con gocce di cioccolato fondente, ricoperto di cioccolato al latte.

Questo, al momento, l’elenco completo delle prossime piazze di Puglia per “Un Panettone per la Vita”:

Brindisi, sabato 3 dicembre 2022, dalle ore 8,30 alle ore 20, piazza Vittoria

Foggia, sabato 3 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20, corso Vittorio Emanuele Isola Pedonale

Taranto, sabato 3 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 14, piazza Sicilia

Brindisi, domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 8,30 alle ore 20, piazza Vittoria

Castellaneta (Ta), domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 13, via San Francesco, zona Portici

Foggia, domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 13, corso Vittorio Emanuele Isola Pedonale

Alessano (Le), domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 12 in piazza Don Tonino Bello

Taranto, domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 14, piazza Immacolata

Gioia del Colle (Ba), lunedì 5 dicembre 2022, dalle ore 9,30 alle 20, Aeroporto Militare 36° Stormo Caccia Mercatino di Natale

Grottaglie (Ta), domenica 11 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 13, piazza Vittorio Veneto

Aradeo (Le), domenica 18 dicembre 2022, dalle ore 15 alle ore 20, viale Einstein

Ulteriori informazioni, gli aggiornamenti sulle iniziative delle singole sedi e altri approfondimenti sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.