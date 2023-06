Covid, 563 nuovi casi in Puglia, Lecce è ancora la provincia con più nuovi positivi (oggi sono 563)

PUGLIA – Il covid continua a circolare, ma senza particolari criticità. Ci avviciniamo al picco e Lecce risulta sempre la provincia con più positivi, probabilmente perché il Dipartimento di Prevenzione leccese è molto più scrupoloso.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 10.402 (ieri 6.776) test eseguiti e 1.646 (ieri 2.699) casi: l’indice dei positivi scende al 15,82% rispetto al 39,83% di ieri. Media ultimi due giorni 27,83%.

Come ieri si registrano 8 decessi.

Con 563 nuovi casi (ieri 901) la provincia di Lecce è sempre prima fra le province pugliesi (Bari, 403 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 263 a 277 (+14), mentre gli attualmente positivi salgono da 17.005 a 17.382 (+377).

Dei 277 ricoverati, 262 (ieri 249, +13) sono in area non critica, mentre 15 (ieri 14, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 403

Provincia di Bat: 120

Provincia di Brindisi: 180

Provincia di Foggia: 179

Provincia di Lecce: 563

Provincia di Taranto: 181

Residenti fuori regione: 14

Provincia in definizione: 6