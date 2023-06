Covid, avanzano le due nuove sottovarianti con i sintomi influenzali, tosse stizzosa e disturbi allo stomaco. 1.388 nuovi casi in Puglia, 436 nel leccese (ancora la provincia con più positivi)

PUGLIA – Continuano ad avanzare le sottovarianti Cerberus e Griphon, anche se Omicron 5 è ancora la più diffusa. A venire colpite sono soprattutto le site vie respiratorie: i sintomi sono simili all’influenza, come raffreddore, tosse stizzosa e mal di gola. Gli studiosi non hanno ancora capito se queste sottovarianti sono più simili ai virus influenzali perché la popolazione si è immunizzata dopo aver fatto più volte il COVID-19 e dopo essersi vaccinata, oppure semplicemente perché queste mutazioni del virus sono diventate meno pericolose. Anche se più leggere, alcune delle nuove sottovarianti sono in grado di superare facilmente le nostre difese immunitarie: quindi l’evoluzione del virus è stata quella di una maggiore contagiosità. In passato il virus provocava perdita del gusto e dell’olfatto, vertigini e mal d’orecchio, adesso, invece, colpisce le altre vie respiratorie, ma anche lo stomaco, con diarrea e altri disturbi. Chiaramente, se il covid, da un lato, si è adattato a noi ed è diventato meno letale, questo non esclude il possibile arrivo di una nuova variante più pericolosa. Il nostro vantaggio è di conoscere ormai il SARS-CoV-2 e di poterlo curare tempestivamente anche a casa.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.973 (ieri 9.158) test eseguiti e 1.388 (ieri 1.501) casi: l’indice dei positivi scende al 15,47% rispetto al 16,39% di ieri.

Si registrano 4 decessi rispetto ai 6 di ieri.

Con 436 nuovi casi (ieri 483) la provincia di Lecce è sempre prima fra le province pugliesi (Bari, 363 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 234 a 232 (-2), mentre gli attualmente positivi salgono da 14.635 a 14.938 (+303).

Dei 232 ricoverati, 218 (ieri 218, +0) sono in area non critica, mentre 14 (ieri 16, -2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA Provincia di Bari: 363 Provincia di Bat: 81 Provincia di Brindisi: 142 Provincia di Foggia: 214 Provincia di Lecce: 436 Provincia di Taranto: 137 Residenti fuori regione: 13 Provincia in definizione: 2