Covid, cambiano le regole, congelate le multe ai “no vax”: a lavoro dopo 5 giorni senza tampone negativo. 968 casi in Puglia, 277 nel leccese

PUGLIA – Cambia tutto con il governo Meloni in materia di convivenza con il covid. L’isolamento durerà solo 5 giorni e non ci sarà più bisogno del tampone negativo per tornare a lavoro. Intanto il Senato ha approvato un emendamento che congela fino al 30 giugno 2023 le multe per chi non era in regola con l’obbligo vaccinale (ultracinquantenni, insegnanti, forze dell’ordine). Confermate le agevolazioni per lo smartworking fino al 31 dicembre 2023 per persone fragili e per i genitori di bambini fino ai 14 anni d’età.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.309 (ieri 7.760) test eseguiti e 968 (ieri 1.303) casi: l’indice dei positivi scende al 13,24% rispetto al 16,79% di ieri. Media ultimi due giorni 15,01%(precedente 21,24%).

Si registra 1 decesso rispetto ai 10 di ieri.

Con 277 nuovi casi (ieri 322) la provincia di Lecce risale al primo posto fra le province pugliesi (Bari, 265 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 283 a 282 (-1), mentre gli attualmente positivi scendono da 17.768 a 17.218 (-550).

Dei 282 ricoverati, 270 (ieri 271, -1) sono in area non critica, mentre 12 (ieri 12, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 265

Provincia di Bat: 63

Provincia di Brindisi: 106

Provincia di Foggia: 125

Provincia di Lecce: 277

Provincia di Taranto: 121

Residenti fuori regione: 9

Provincia in definizione: 2