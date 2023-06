Covid, “circolazione virale sottostimata”. 725 nuovi casi in Puglia, 260 nel leccese (prima provincia per positivi)

PUGLIA – Il numero dei nuovi casi di Covid è sottostimato secondo la Fondazione GIMBE. La controprova è nel dato nazionale, che segnala un raddoppio delle ospedalizzazioni. I numeri aumentano, ma si fanno molti meno tamponi per verificare l’origine dei sintomi, che spesso si confondono con quelli influenzali. Intanto la provincia di Lecce continua ad essere prima per positivi. La situazione ospedaliera, comunque, resta sotto controllo.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 10.998 (ieri 8.151) test eseguiti e 725 (ieri 1.240) casi: l’indice dei positivi scende al 6,59% rispetto al 15,21% di ieri.

Come ieri non si registrano decessi.

Con 260 nuovi casi (ieri 431) la provincia di Lecce è sempre prima fra le province pugliesi (Bari, 193 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 234 a 243 (+9), mentre gli attualmente positivi salgono fa 16.077 a 16.303 (+226).

Dei 243 ricoverati, 225 (ieri 216, +9) sono in area non critica, mentre 18 (ieri 18, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 193

Provincia di Bat: 54

Provincia di Brindisi: 78

Provincia di Foggia: 81

Provincia di Lecce: 260

Provincia di Taranto: 51

Residenti fuori regione: 7

Provincia in definizione: 1