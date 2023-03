Covid, contagi molto più alti dell’anno scorso. 1.233 nuovi casi in Puglia, 405 nel leccese (sempre prima provincia per positivi)

PUGLIA – Il virus è diventato molto più contagioso, ma meno pericoloso: ecco perché, secondo i recenti studi, quest’anno i contagi sono 10 volte più alti dell’anno scorso. Senza le mascherine le varianti del Sars-cov-2 hanno vita facile. La provincia di Lecce continua ad avere il primato dei positivi.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.165 (ieri 10.213) test eseguiti e 1.233 (ieri 2.051) casi: l’indice dei positivi scende al 15,10% rispetto al 20,08% di ieri. Media ultimi due giorni 17,59% (precedente 16,90%).

Si registrano 3 decessi rispetto ai 7 di ieri.

Con 405 nuovi casi (ieri 695) la provincia di Lecce è sempre prima fra le province pugliesi (Bari, 294 casi).

Complessivamente i ricoverati si stabilizzano a 266 (+0), mentre gli attualmente positivi scendono da 18.064 a 17.757 (-307).

Dei 266 ricoverati, 256 (ieri 256, +0) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 10, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 294

Provincia di Bat: 84

Provincia di Brindisi: 103

Provincia di Foggia: 159

Provincia di Lecce: 405

Provincia di Taranto: 166

Residenti fuori regione: 18

Provincia in definizione: 4