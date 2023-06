Covid, dati ISS: “Mortalità più frequente per anziani non vaccinati rispetto a chi si vaccina”. 1.823 nuovi casi in Puglia, 582 nel leccese (ancora prima provincia per positivi con le RSA piene di contagiati)

PUGLIA – La nuova ondata si gonfia: aumentano i malati di covid. A Lecce i numeri più alti, grazie a una maggiore sorveglianza nelle RSA, dove emergono tantissimi positivi ogni giorno. L’Istituto Superiore di Sanità (Iss), nel suo Rapporto esteso “Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale” ha chiarito che nella popolazione di età compresa fra 60-79 anni, per i non vaccinati contro il Covid-19 il tasso di mortalità risulta quasi tre volte più alto rispetto ai vaccinati con booster, ossia con tre dosi, e tre volte e mezzo rispetto ai vaccinati con la quarta dose da meno di 120 giorni.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.965 (ieri 8.890) test eseguiti e 1.823 (ieri 1.566) casi: l’indice dei positivi sale al 20,33% rispetto al 17,62% di ieri.

Si registrano 6 decessi rispetto ai 2 di ieri.

Con 582 nuovi casi (ieri 558) la provincia di Lecce è sempre prima fra le province pugliesi (Bari, 516 casi).

Complessivamente i ricoverati si stabilizzano a 231 (+0), mentre gli attualmente positivi salgono da 15.458 a 16.134 (+676).

Dei 231 ricoverati, 214 (ieri 216, -2) sono in area non critica, mentre 17 (ieri 15, +2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 516

Provincia di Bat: 112

Provincia di Brindisi: 171

Provincia di Foggia: 238

Provincia di Lecce: 582

Provincia di Taranto: 185

Residenti fuori regione: 16

Provincia in definizione: 3