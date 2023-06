Covid e australiana: l’avanzata continua. Bascià: “Si registrano casi di polmoni tra i più fragili”. 1.240 nuovi casi in Puglia, 431 nel leccese (sempre prima provincia per positivi)

PUGLIA – Le sottovarianti del SARS-CoV-2 e il virus influenzale avanzano. Gli esperti dell’Asl leccese registrano ancora qualche polmonite interstiziale tra i più fragili, pazienti con difese immunitarie molto basse. Per il resto la nuova ondata di covid19 avanza, ma nelle strutture ospedaliere la situazione resta sotto controllo. Per il 90% dei casi tutto si risolve come un normale raffreddore. “Ci sono dei casi più gravi di covid, che interessano chi ha già qualche problema- spiega l’infettivologa dell’Asl di Lecce, Annalisa Bascià – Ci sono ancora delle polmoniti bilaterali che colpiscono i più fragili. In questo periodo, con l’abbassamento delle temperature si possono contrarre più virus. L’ australiana è una forma influenzale più pesante quest’anno. Chi è in una situazione di fragilità dovrebbe vaccinarsi”.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.151 (ieri 8.965) test eseguiti e 1.240 (ieri 1.823) casi: l’indice dei positivi scende al 15,21% rispetto al 20,33% di ieri.

Non si registrano decessi rispetto ai 6 di ieri.

Con 431 nuovi casi (ieri 582) la provincia di Lecce è sempre prima fra le province pugliesi (Bari, 267 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 231 a 234 (+3), mentre gli attualmente positivi scendono da 16.134 a 16.077 (-57).

Dei 234 ricoverati, 216 (ieri 214, +2) sono in area non critica, mentre 18 (ieri 17, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 267

Provincia di Bat: 77

Provincia di Brindisi: 145

Provincia di Foggia: 162

Provincia di Lecce: 431

Provincia di Taranto: 138

Residenti fuori regione: 18

Provincia in definizione: 2