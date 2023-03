Covid meno preoccupante dell’australiana, 1.303 nuovi casi in Puglia, 322 nel leccese

PUGLIA – Secondo gli esperti l’influenza australiana è più insidiosa del covid per i fragili: gli appelli al vaccino si ripetono ogni giorno, ma in troppi sono diventati fatalisti e declinano gli inviti vaccinali. Le varianti del Sars-Cov-2 circolano, ma non preoccupano più il sistema sanitario in questa fase endemica.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.760 (ieri 5.312) test eseguiti e 1.303 (ieri 1.365) casi: l’indice dei positivi scende al 16,79% rispetto al 25,70% di ieri. Media ultimi due giorni 21,24%(precedente 19,58%).

Si registrano 10 decessi rispetto ai 3 di ieri.

Con 322 nuovi casi (ieri 420) la provincia di Lecce scende al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 369 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 291 a 283 (-8), mentre gli attualmente positivi scendono da 17.863 a 17.768 (-95).

Dei 283 ricoverati, 271 (ieri 278, -7) sono in area non critica, mentre 12 (ieri 13, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 369

Provincia di Bat: 101

Provincia di Brindisi: 127

Provincia di Foggia: 186

Provincia di Lecce: 322

Provincia di Taranto: 187

Residenti fuori regione: 9

Provincia in definizione: 2