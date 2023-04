Covid, Natale tranquillo: contagi in discesa. 931 nuovi casi in Puglia, 266 nel leccese (ancora prima provincia per positivi)

PUGLIA – Ancora in discesa i nuovi contagi. Il virus circola, ma non preoccupa. I ricoverati sono aumentati, ma gli ospedali non sono in sofferenza. Il picco della nuova ondata potrebbe essere già stato raggiunto. Il Natale non ha riservato particolari sorprese. Lecce è ancora la provincia con più positivi probabilmente perché si fanno un maggior numero di tamponi nelle case di ricovero per anziani.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 6.818 (ieri 7.048) test eseguiti e 931 (ieri 1.223) casi: l’indice dei positivi scende al 13,66% rispetto al 17,35% di ieri. Media ultimi due giorni 15,50%(precedente 16,60%).

Si registrano 2 decessi rispetto ai 4 di ieri.

Con 266 nuovi casi (ieri 290) la provincia di Lecce scende al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 258 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 288 a 282 (-6), mentre gli attualmente positivi scendono da 13.825 a 13.661 (-164).

Dei 282 ricoverati, 272 (ieri 278, -6) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 10, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 258

Provincia di Bat: 59

Provincia di Brindisi: 81

Provincia di Foggia: 120

Provincia di Lecce: 266

Provincia di Taranto: 124

Residenti fuori regione: 23

Provincia in definizione: 0