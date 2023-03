Covid, nemmeno il possibile picco di Capodanno fa paura: numeri stabili. 1.155 nuovi casi in Puglia, 311 nel leccese

PUGLIA – Situazione sotto controllo anche oggi, nonostante la curva del contagio stia risalendo. Negli ospedali la situazione resta sotto controllo. Il picco che gli esperti prevedono per Capodanno non spaventa: il virus Sars-Cov-2 (ovvero le sue varianti) non colpisce più forte della nuova influenza.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 5.451 (ieri 11.524) test eseguiti e 1.155 (ieri 1.140) casi: l’indice dei positivi sale al 21,19% rispetto al 9,89% di ieri. Media ultimi due giorni 15,54%(precedente 13,67%).

Si registrano 7 decessi rispetto ai 4 di ieri.

Con 311 nuovi casi (ieri 287) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 321 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 312 a 293 (-19), mentre gli attualmente positivi scendono da 14.998 a 14.827 (-171).

Dei 293 ricoverati, 287 (ieri 302, -15) sono in area non critica, mentre 6 (ieri 10, -4) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA



Provincia di Bari: 321

Provincia di Bat: 60

Provincia di Brindisi: 103

Provincia di Foggia: 163

Provincia di Lecce: 311

Provincia di Taranto: 187

Residenti fuori regione: 9

Provincia in definizione: 1