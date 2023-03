Covid, numeri stabili, virus sotto controllo. 1.140 nuovi casi in Puglia, 287 nel leccese

PUGLIA – La situazione resta sotto controllo: la curva del contagio scende e negli ospedali i numeri restano stabili. L’unico allarme resta quello delle poche vaccinazioni tra i fragili, soprattutto tra i pazienti oncologici. La comunità scientifica chiede una maggiore divulgazione delle informazioni utili a far vaccinare chi è a rischio.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 11.524 (ieri 10.746) test eseguiti e 1.140 (ieri 1.876) casi: l’indice dei positivi scende al 9,89% rispetto al 17,46% di ieri. Media ultimi due giorni 13,67%(precedente 13,22%).

Si registrano 4 decessi rispetto ai 3 di ieri.

Con 287 nuovi casi (ieri 493) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 311 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 304 a 312 (+8), mentre gli attualmente positivi scendono da 15.165 a 14.998 (-167).

Dei 312 ricoverati, 302 (ieri 294, +8) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 10, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 311

Provincia di Bat: 76

Provincia di Brindisi: 100

Provincia di Foggia: 177

Provincia di Lecce: 287

Provincia di Taranto: 171

Residenti fuori regione: 15

Provincia in definizione: 3