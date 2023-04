Covid, obbligo di mascherine prorogato per ospedali e RSA. 247 nuovi casi in Puglia, 67 nel leccese

PUGLIA – L’obbligo di mascherine, che scadrà il prossimo 31 dicembre 2022, “sarà riprorogato, almeno fino a primavera”: lo annuncia il ministro Schillaci. Novità anche per le visite ai parenti ricoverati in ospedali: il governo lavora per regole meno restrittive.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 1.891 (ieri 6.818) test eseguiti e 247 (ieri 931) casi: l’indice dei positivi scende al 13,06% rispetto al 13,66% di ieri. Media ultimi due giorni 13,36% (precedente 15,50%).

Si registra 1 decesso rispetto ai 2 di ieri.

Con 67 nuovi casi (ieri 266) la provincia di Lecce rimane insieme a Bari al primo posto fra le province pugliesi (Bari, 67 casi).

Complessivamente i ricoverati si stabilizzano a 282 (+0), mentre gli attualmente positivi salgono da 13.661 a 13.735 (+74).

Dei 282 ricoverati, 272 (ieri 272, +0) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 10, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 67

Provincia di Bat: 16

Provincia di Brindisi: 32

Provincia di Foggia: 39

Provincia di Lecce: 67

Provincia di Taranto: 20

Residenti fuori regione: 6

Provincia in definizione: 0