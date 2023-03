Covid, salgono i contagi e avanza anche l’influenza. 2.051 nuovi casi in Puglia, 695 nel leccese (ancora prima provincia per numero di positivi)

PUGLIA – Le varianti del SARS-CoV-2 avanzano insieme all’influenza, che quest’anno ha già colpito 3 milioni di italiani. La piccola fascia di popolazione anziana e già malata deve alzare la guardia questo Natale. La mascherina nei luoghi chiusi è ancora l’unico dispositivo di sicurezza capace di fare da barriera.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 10.213 (ieri 3.506) test eseguiti e 2.051 (ieri 481) casi: l’indice dei positivi sale al 20,08% rispetto al 13,72% di ieri. Media ultimi due giorni 16,90%. Si registrano 7 decessi rispetto a 0 di ieri.

Con 695 nuovi casi (ieri 171) la provincia di Lecce è sempre prima fra le province pugliesi (Bari, 577 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 267 a 266 (-1), mentre gli attualmente positivi salgono da 17.762 a 18.064 (+302).

Dei 266 ricoverati, 256 (ieri 252, +4) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 15, -5) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 577

Provincia di Bat: 87

Provincia di Brindisi: 198

Provincia di Foggia: 243

Provincia di Lecce: 695

Provincia di Taranto: 232

Residenti fuori regione: 13

Provincia in definizione: 6