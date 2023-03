Covid, salite e discese senza nessun allarme. 1.876 nuovi casi in Puglia, 493 nel leccese

PUGLIA – La curva dei contagi oggi risale, ma senza nessun problema per gli ospedali pugliesi. La convivenza con il virus prosegue tranquillamente, anche se il covid insieme ai virus influenzali ha messo a letto milioni di italiani.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 10.746 (ieri 4.671) test eseguiti e 1.876 (ieri 420) casi: l’indice dei positivi sale al 17,46% rispetto all’8,99% di ieri. Media ultimi due giorni 13,22%(precedente 11,11%).

Si registrano 3 decessi rispetto ai 2 di ieri.

Con 493 nuovi casi (ieri 117) la provincia di Lecce scende al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 555 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 287 a 304 (+17), mentre gli attualmente positivi scendono da 17.144 a 15.165 (-1.979).

Dei 304 ricoverati, 294 (ieri 277, +17) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 10, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 555

Provincia di Bat: 119

Provincia di Brindisi: 178

Provincia di Foggia: 253

Provincia di Lecce: 493

Provincia di Taranto: 253

Residenti fuori regione: 18

Provincia in definizione: 7