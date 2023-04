Covid superato dall’influenza: i pugliesi fanno sempre meno test e vaccini. 608 nuovi casi in Puglia, 173 nel leccese

PUGLIA – Le nuove varianti del SARS-CoV-2 destano poche preoccupazioni: Bassetti ieri ha chiarito che l’influenza australiana è predominante. Il covid circola, ma senza creare troppi danni. I pugliesi fanno sempre meno test e vaccini.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.256 (ieri 1.891) test eseguiti e 608 (ieri 247) casi, l’indice dei positivi scende al 7,36% rispetto al 13,06% di ieri. Media ultimi due giorni 10,21% (precedente 13,36%).

Non si registrano decessi rispetto ad 1 di ieri.

Con 173 nuovi casi (ieri 67) la provincia di Lecce scende al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 179 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 282 a 285 (+3), mentre gli attualmente positivi salgono da 13.735 a 14.007 (+272).

Dei 285 ricoverati, 275 (ieri 272, +3) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 10, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 179

Provincia di Bat: 28

Provincia di Brindisi: 76

Provincia di Foggia: 63

Provincia di Lecce: 173

Provincia di Taranto: 76

Residenti fuori regione: 11

Provincia in definizione: 2