Firmata la convenzione tra il Comune di Neviano e l’Associazione di Protezione Civile N.E.R – O.D.V.

NEVIANO – Il giorno 1 Dicembre, nell’aula consiliare del Comune di Neviano è stata siglata la convenzione tra il Comune di Neviano e l’Associazione di Protezione Civile N.E.R.- Nucleo Emergenza Radio – ODV di Neviano, approvata dalla Commissione Straordinaria del Comune di Neviano con Deliberazione con i poteri della Giunta Comunale nr.31 del 17/11/2022. La stipula della convenzione ha validità biennale e prefigura l’impegno del Comune di Neviano e del volontariato, totalmente volto ad ottimizzare ed affrontare le situazioni di criticità che possono interessare il territorio di Neviano. L’ufficializzazione della convenzione, avvenuta con l’apposizione della firma da parte del Comandante della Polizia Locale e il Presidente dell’associazione di Protezione Civile N.E.R.- Nucleo Emergenza Radio – ODV, permetterà al Comune di Neviano di avvalersi di un supporto operativo in grado di assicurare, per presenza sul territorio, dotazione di mezzi e strumenti, nonché di squadre di volontari qualificati , professionali ed idonei, un pronto intervento per tutte le attività di protezione civile. Ciò permetterà di avere una struttura efficiente e tale da poter definire ambiti ben precisi di intervento. Le attività in cui l’Associazione potrà essere chiamata ad operare sono prioritariamente quelle relative all’ambito del presidio del territorio, dell’informazione e assistenza alla popolazione, alla logistica, al settore rischio idraulico ed idrogeologico. In particolare, l’attività dell’Associazione di Protezione Civile sarà rivolta a fornire le prestazioni volontarie dei propri aderenti a titolo completamente volontario e gratuito, a fornire interventi di soccorso, o di altra tipologia previsti dalla presente convenzione, in collaborazione con il Settore Polizia Locale, coordinandosi con il Comandante la P.L.;( a titolo esemplificativo e non esaustivo terremoti , alluvioni, incendi, trombe d’aria). Il monitoraggio delle situazioni di rischio nel territorio comunale, alla divulgazione e organizzazione di attività dirette alla cittadinanza e alle scuole finalizzate a fornire informazioni utili per l’adozione di norme di comportamento corrette nei casi di calamità e per promuovere il concetto di Protezione Civile ed a fornire la collaborazione di volontari nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all’integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali ai sensi del comma 3 dell’art.13 della L. R. 37/2011. Inoltre, l’associazione, collaborerà, con il Comune di Neviano per promuovere corsi di formazione, per l’addestramento di tutte le persone che intendano svolgere attività di Protezione Civile, per studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure d’intervento e reperibilità in accordo con le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che disciplinano il servizio di Protezione Civile, per promuovere Indirizzo mail: poliziamunicipale@comune.neviano.le.it Indirizzi P.e.c.: poliziamunicipale@pec.rupar.puglia.it – protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it l’aggiornamento tecnico-legislativo e culturale connesso al ruolo di Volontario di Protezione Civile, per promuovere la partecipazione dei giovani alle attività e diffondere, anche in ambiente scolastico e in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi e le finalità di Protezione Civile e promuovere l’aggregazione e la cooperazione tra le Associazioni similari dei Comuni limitrofi aventi finalità analoghe.

