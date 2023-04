I beni immobili della ricca zia donati alla vicina e all’avvocato: i nipoti insistono sulla circonvenzione d’incapace, rigettata l’archiviazione, nuove indagini

SALENTO – I nipoti di una ricca zia non si arrendono: la preziosa villa a mare dell’800 e altri beni sono finiti nelle mani di persone esterne alla famiglia, una vicina di casa e un avvocato, la loro denuncia querela per una presunta circonvenzione di incapace produrrà ulteriori indagini: è stata rigettata la richiesta di archiviazione. Nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari si legge che la 77enne, che si è spogliata di tutti i suoi beni, “ha una storia psichiatrica da almeno 30 anni, dalla quale emergono ricorrenti problematiche di salute mentale: pertanto, appare evidentemente un soggetto fragile, per il quale i nipoti (gli odierni opponenti) hanno altresì richiesto la nomina di un amministratore di sostegno, mediante l’instaurazione di un procedimento civile ancora in atto”.

Mentre i nipoti testimoniano di prendersi cura della zia da sempre, quest’ultima si dichiara nel pieno delle sue capacità e puntualizza di aver donato lucidamente tutto al suo avvocato e alla sua vicina di casa, che si è impegnata ad assisterla quando non sarà più autosufficiente. Ma la G.I.P, dottoressa Giulia Proto, ha rigettato la richiesta di archiviazione e ordinato l’iscrizione nel registro degli indagati dei due destinatari della lauta donazione: “Al di là dei rapporti che la signora può intrattenere con i nipoti, appare rilevante che la donna, nel giugno 2021, si sia improvvisamente e senza alcuna ragione spogliata del suo intero patrimonio (costituito da cespiti di rilevante valore), donandolo al proprio avvocato e alla sua vicina di casa” – si legge nell’ordinanza. La giudice vuole approfondire la vicenda: una donna ancora in vita dona il suo patrimonio immobiliare, compresa l’intera villa di sua proprietà, al suo legale e alla sua vicina di casa, che hanno diviso i beni nella quota del 50% ciascuno. Nell’ordinanza si spiega che oltre a diversi appezzamenti di terreno ci sono una villa di residenza e una preziosissima villa sul mare in Santa Maria di Leuca, patrimonio storico-culturale, di cui la donna si è improvvisamente spogliata, tagliando i rapporti con i parenti. I nipoti hanno riferito di vedere la zia trascurata, che continua a circolare con un’auto vecchia e poco sicura, nonostante le sue capacità economiche.

Nell’ordinanza si legge che la donna esprime disinteresse per il “suo patrimonio e per il valore economico dei beni alienati, circostanza che potrebbe avvalorare la non piena coscienza in ordine all’avvenuta donazione: afferma di non sapere quanto possono valere le sue ville”.

Secondo la ricostruzione dell’accusa la 77enne, laureata in economia e commercio, che ha lavorato in ambito economico per molti anni, non è consapevole del valore dei suoi beni, “di quali siano le attività da compiere per effettuare la manutenzione delle sue ville, dell’atto di donazione stesso” (si legge nell’ordinanza).

La donna ha dichiarato che ci sono degli impegni di assistenza da parte di chi ha ricevuto il suo patrimonio, ma nella donazione non emerge nessun accordo.

Alla luce di tali evidenze, si impongono delle riflessioni: sfugge la ragione giustificatrice delle donazioni poste in essere dalla donna, che si è spogliata dell’intero patrimonio, in favore di due estranei, con un “accordo preciso” secondo lei, di cui però non vi è alcuna traccia. Tutto questo in concomitanza con l’interruzione dei rapporti con la famiglia d’origine, causato dalla “non accettazione del suo stato psicopatologico, assolutamente certo e documentato”, secondo l’accusa. Il sospetto della giudice è che la donna non abbia più la capacità di badare ai suoi interessi, tanto da donare un patrimonio importantissimo senza condizioni.

Una donna in questo stato può essere circuita, secondo l’accusa: “l’induzione può consistere anche nell’assecondare le intenzioni del soggetto passivo, così come pare essere accaduto nel caso di specie in cui i soggetti coinvolti – un avvocato e una vicina di casa – anziché rendere edotta la donatrice delle conseguenze della dismissione dell’intero patrimonio, hanno immediatamente assecondato il suo proposito, dividendosi i beni della donante nella quota del 50% ciascuno” – si legge nell’ordinanza. Le indagini continueranno e l’iscrizione dell’avvocato e della vicina di casa aprono un nuovo scenario a primaria tutela della zia quale presunta vittima di un reato grave che per i nipoti, prima denuncianti ed oggi opponenti, è già consumato sin dalla donazione dell’intero patrimonio ai due attuali indagati nel giugno del 2021.