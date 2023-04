Innovazione & Tecnologia: scopri il regalo di Natale di WhatsApp per i suoi utenti

L’app di messagistica più utilizzata al mondo ha appena rilasciato una funzione chiamata “Accidental Delete”. Questa permette di recuperare, entro cinque secondi, i messaggi eliminati dopo aver cliccato sul pulsante “elimina per me”.

Noi di Sos Informatic Lecce e Contigo Digital te ne parleremo in questo articolo.

Ti è mai capitato di eliminare un messaggio su WhatsApp per errore e non poter far nulla per rimediare?

È il classico caso in cui ad un errore, come ad esempio l’invio di un messaggio in origine destinato ad altri, si somma un altro errore, ovvero, si clicca “elimina per me” anziché “elimina per tutti”. Purtroppo, una volta premuto sul tasto sbagliato, non potevi più permetterti di tornare indietro.

Ad oggi, invece, grazie a questa nuova funzionalità, dopo aver mandato un messaggio e cliccato sull’opzione “elimina per me”, si aprirà una finestra di cinque secondi e potrai scegliere se confermare o meno la chiusura del messaggio.

Questa va a correggere i problemi relativi alla vecchia voce “elimina per me” che, di fatto, risultava ben poco utile. Infatti, eliminava un messaggio solo dalla vista di chi utilizzava tale funzione, rendendola comunque visibile a tutti gli altri partecipanti della chat.

Ma da quando possiamo utilizzare questa funzione?

Al momento, questa opzione è attivabile soltanto se clicchi su “elimina per me”, mentre non comparirà se clicchi su “elimina per tutti”. Non è chiaro poi, se tale funzione sarà disponibile solo alle chat di gruppo oppure se verrà estesa anche alle conversazioni singole.

Stando a quanto affermato dagli sviluppatori di WhatsApp, la nuova funzionalità sarà disponibile entro pochi giorni sia su app Android che su quelli iOS.

