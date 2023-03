Oggi presentazione ufficiale a Veglie dei supporti didattici ed informativi prodotti dal GAL

VEGLIE (Lecce) – Presentazione ufficiale questa mattina alle 10:00 nella sede GAL Terra d’Arneo di Veglie dei supporti didattici ed informativi prodotti dal GAL, destinati agli studenti delle scuole primarie e agli operatori. Presso la sede del GAL Terra d’Arneo, in via G. Mameli al civico 9 a Veglie, saranno presentati ufficialmente i nuovi supporti didattici e informativi prodotti dal GAL/FLAG Terra d’Arneo nell’ambito dell’intervento 3.4 del PAL, “Sportello Pesca”. L’incontro di presentazione si svolgerà alla presenza dell’Assessore all’agricoltura, risorse agroalimentari, pesca e foreste della Regione Puglia, Donato Pentassuglia. Saluti iniziali a cura di Claudio Paladini, Sindaco di Veglie, Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce e Mario Vadrucci, Presidente CCIAA Lecce. Presentano i lavori Cosimo Durante, Presidente del GAL/FLAG Terra d’Arneo, Grazia Manni, editore. I volumi, pubblicati da Manni Editori, sono degli strumenti di sensibilizzazione sulle tematiche del progetto a titolarità FEAMP portato avanti dal GAL/FLAG in questi anni. Il primo, “Lulù e il mare blu”, è un album illustrato da colorare, di grande formato, rivolto a studenti delle scuole primarie e affronta temi fondamentali per il futuro del pianeta con un linguaggio adatto ai più piccoli. Le illustrazioni originali sono state realizzate da Francesca Bramante. Il secondo è invece una “Guida alla diversificazione delle attività di pesca nell’area del GAL Terra d’Arneo” rivolta agli operatori ittici, che passa in rassegna tutte le possibilità, con relativa normativa vigente, consentite ai pescatori per diversificare la propria attività primaria, riducendo lo sforzo di pesca e aumentando le fonti di reddito. Durante, presidente del Gal/Flag Terra d’Arneo, politico integerrimo, da sindaco ha rivoluzionato la Città di Leverano portandolo con i suoi collaboratori ai massimi livelli commerciali e di produttività, rendendola un fenomeno unico di visibilità nel mondo salentino. Da anni in qualità di presidente del Gal, sta portando ovunque sul territorio innovazioni, con continui interventi di carattere strutturale e culturale agendo nel profondo e a livello capillare in tutte le Città che si affacciano nel bacino di utenza territoriale del Gal. Attivo con l’Ente che sapientamente, sta seminando ovunque segni tangibili del suo operare anche nel campo delle collaborazioni fattive con la “Caritas”. Di grande mensione sono da ritenere le varie masserie riportate alla luce dell’operatività dal Gal attraverso Durante. Per ammirare un emiciclo non vi è bisogno di recarsi a Roma o in un’altra grande Città Europea, basta andare a dare un’occhiata alla sala delle conferenze del Gal a Veglie e ci si ritrova nel cuore di un edificio dove il complesso della struttura in vetro, diviene simbolo di ottima amministrazione politica del denaro pubblico e di assoluta trasparenza. Questa mattina alle 10:00 uno dei tanti convegni che fanno conoscere a tutti i prodotti di una gestione all’insegna assoluta del buon governo, lontano da clientele e quant’altro.

