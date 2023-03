Peschereccio incagliato a Torre Veneri: nessuno sversamento pericoloso in mare. Sequestro convalidato

LECCE – Convalidato il sequestro del peschereccio incagliato a riva in località Torre Veneri.

Il natante, come appurato dai militari della Capitaneria di porto, era stata utilizzata nel corso dell’evento avvenuto in Sicilia lo scorso 20 novembre scorso. In tale circostanza, i migranti soccorsi (per un numero totale di 580) erano stati sbarcati nei porti di Catania, Messina ed Augusta, mentre il peschereccio era rimasto alla deriva fino a terminare il proprio viaggio sulle coste salentine.

Link Sponsorizzato

Nei prossimi giorni verrà avviata la procedura di urgenza per il recupero e la demolizione del relitto a cura dell’Agenzia delle Dogane per il tramite della Prefettura di Lecce.

Attualmente, il peschereccio viene costantemente vigilato da una pattuglia terrestre composta dal personale dell’Esercito e della Guardia Costiera di Otranto per monitorare e quindi segnalare tempestivamente l’eventuale fuoriuscita dallo scafo di sostanze inquinanti.

Link Sponsorizzato

A tal proposito, un team ispettivo della Guardia Costiera ha già provveduto ad effettuare una visita dettagliata a bordo dell’imbarcazione incagliata, accertando che non c’è una minaccia imminente di inquinamento poiché tutti i liquidi pericolosi sono attualmente confinati all’interno della nave. In particolare, gli ispettori sono scesi nel cuore della sala macchine, sondando i livelli dei depositi del combustibile e delle sentine, senza riscontrare la presenza di gasolio.

Inoltre, sono stati rimossi sette fusti contenenti ciascuno 20 litri di olio lubrificante, che erano a bordo, al fine di evitarne la dispersione in mare. Il personale del Nucleo subacquei dei vigili del fuoco, in sinergia operativa con la Guardia Costiera, ha effettuato un ulteriore ispezione subacquea, approfittando delle favorevoli condizioni del mare, dalla quale non è emersa la presenza di falle sullo scafo.

Anche in questa occasione, è stata osservata l’assenza di qualsiasi forma di inquinamento nello specchio acqueo circostante, circostanza che garantisce la preservazione del pregio ambientale dei siti. In ogni caso, a titolo cautelativo, il peschereccio è stato circoscritto da panne galleggianti assorbenti, che catturerebbero i residui oleosi inquinanti in caso di aggravio della situazione attuale.

Per quanto concerne il recupero e la demolizione dell’unità, la Guardia Costiera è in costante contatto con le Autorità competenti al fine di collaborare affinchè la situazione venga al più presto riportata alla normalità.

1 of 8