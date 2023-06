UniSalento. I Edizione Management 4.0: Come affrontare la trasformazione digitale e l’ipercompetitività

Le imprese vivono, ormai da tempo, profondi mutamenti che, per la loro intensità e rapidità, appaiono strutturali e, quindi, irreversibili tanto da imporre un modello di governo che può essere definito discontinuity management. La masterclass, realizzata nell’ambito delle iniziative didattiche del Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento e coordinata dal Prof. Amedeo Maizza, (nell’ambito dell’attività di ricerca e didattica dei docenti del comitato scientifico), considerando la rivoluzione digitale in atto, abbraccia temi come: Modelli di Businnes, Rischi e Opportunità, Omnicanalità. Ha visto ben 10 incontri, 13 relatori, 10 aziende di livello nazionale e internazionale, 11 docenti universitari, 1.150 iscritti (di vari profili) e 450 partecipanti.

Uno degli aspetti più importanti della Masterclass, oltre l’assenza di oneri finanziari, è che consentirà anche un match tra domanda ed offerta di lavoro attraverso un dialogo aperto (e strutturato) tra Università e mondo del lavoro. I manager, infatti, esporranno i piani di assunzione delle proprie imprese, comunicando modalità e tempistiche che potranno essere utilmente considerate da studenti e neo laureati.

Link Sponsorizzato

Tra i webinar già avvenuti nel corso della Masterclass, ad esempio, quello con il dottor Giancarlo Negro, CEO di Links Management and Technology S.p.A. dal 1999. O ancora, per restare nell’ambito delle aziende salentine dal respiro internazionale, il dottor Francesco Previterio, direttore amministrativo presso Leo Shoes srl e tutte le altre società del Gruppo Green Seagull.

Gli ospiti intervenuti e che interverranno nei webinar che proseguiranno sino a giovedì 15 dicembre, rappresentano aziende non solo del territorio, come ad esempio Zoetis, Freudenberg, Aworld e EssilorLuxottica.

Link Sponsorizzato

Oltre al coordinatore, il professore Amedeo Maizza, il Comitato Scientifico-Organizzatore può vantare il prof. Antonio Iazzi, la pof.ssa Paola Scorrano, il prof. Oronzio Trio e la dott.ssa Federica Cavallo dell’Università del Salento; la prof.ssa Monica Fait dell’Università degli Studi Link; la prof.ssa Lea Iaia dell’Università degli Studi di Torino. Oltre ai Docenti del Comitato Scientifico-Organizzatore, dialogheranno con i Manager i Professori Ordinari di Economia e Gestione delle Imprese: Manlio del Giudice – Link Campus University, Roma; Angelo Miglietta – Università IULM, Milano; Marco Pironti – Università di Torino.

Di seguito i link per i prossimi quattro webinar della I Masterclass 4.0.

· 07 Dicembre 2022, ore 16:00-17:00: https://bit.ly/METAVERSO_22

· 07 Dicembre 2022, ore 17:00-18:00: https://bit.ly/METAVERSO_22

· 13 Dicembre 2022, ore 16:00-18:00: https://bit.ly/BPP-22

· 15 Dicembre 2022, ore 16:00-18:00: https://bit.ly/ANDRIANI-SPA