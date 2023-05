Autonomia, Articolo Uno Puglia: “Disegno che aumenta le disuguaglianze e penalizza il Mezzogiorno. Noi diciamo NO”

Che il progetto di autonomia differenziata concepito da questo Governo fosse scellerato lo sapevamo già, ma il prevedere salari più alti per coloro che vivono e lavorano in regioni in cui il costo della vita è più elevato e aumentare la presenza dei privati nelle scuole è pura follia. “Ridurre i divari” vuol dire dare a tutte le regioni pari opportunità. Vuole dire rendere omogenea nel Paese la fruizione di diritti fondamentali e non negoziabili – istruzione, sanità, mobilità – e superare le disuguaglianze attualmente presenti. Qualsiasi altro progetto che rischi di aumentare il divario tra nord e sud e che penalizzi Mezzogiorno e Aree interne va contro i principi fondamentali contenuti nella nostra carta Costituzionale. Per questo ci opporremo con tutte le forze a un disegno che, se attuato, produrrà danni irreversibili e ci auguriamo che tutte le forze politiche che hanno a cuore l’unità facciano fronte comune per dire No a un progetto che rischia di affermare un modello-paese fondato su disuguaglianze, squilibri e penalizzazioni tra nord e sud.

