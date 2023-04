“Bandi e Opportunità della Puglia”, domani a Copertino incontro col consigliere Metallo

COPERTINO – Fa tappa a Copertino domani alle 18:30 nei locali dell’Istituto Moschettini. ospite del PD di Copertino, il viaggio politico del Consigliere Regionale del PD Donato Metallo, che da qualche mese gira per Comuni e Circoli PD del Salento con lo slogan tutto politico “Metti in Circolo”. Metallo parlerà su “Bandi e Opportunità della Puglia” ed illustrerà ai partecipanti il format di incontri sui Bandi e le modalità di finanziamento offerte a tutto il territorio della Regione Puglia. Un’occasione certamente unica per venire a conoscenza e avere informazioni sulle misure destinate alle Imprese, alle Associazioni, alla Scuola, ai Comuni. Un pianeta di occasioni culturali da esplorare che può ridare vita, dopo la pandemia, a un piccolo esercito di soggetti che operano nel mondo della cultura e nel sociale. Un reale momento di confronto sulle proposte e i bisogni dei territori, e sulle opportunità esistenti e sulla possibilità di rimettersi in moto dopo la pausa pandemica. Metallo sarà introdotto da Cosimo Vetere, segretario PD Galatone. Oggi, il Consigliere sarà a Galatone con appuntamento alle 19:00 nella Sala Frantoio del Palazzo Marchesale, sempre con la medesima tematica che illustrerà a Copertino.

