Copertino: Testimonianze, Libri, Mostre, Musica e Opere d’Arte nel Segno della Shoah

Si chiama “Passi nella Memoria”, la serie di eventi allestiti dalla Città di Copertino per ricordare la Shoah. Mostre, laboratori teatrali, opere d’arte, convegni, riflessioni, tavole rotonde, libri e tanta musica per ricordare e mai dimenticare le vittime del nazi-fascismo. Oggi alle 17:00 il sindaco, la professoressa Sandrina Schito, davanti al Palazzo Colonna conferisce la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e Sami Modiano, tenaci testimoni della Shoah e inaugura la mostra dedicata a Pietro Terracina, cittadino onorario di Copertino, alla presenza dei parenti , con la partecipazione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Nella Chiesa di Santa Chiara, nella centralissima Piazza del Popolo,alle 18:00 inaugurazione della mostra internazionale “I bambini e le donne della Shoah. Alle 19:30 nel Castello di Copertino, si darà vita ad un ”Omaggio alla Memoria”. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Sandrina Schito, di Sebastiano Leo, Assessore Regione Puglia, di Stefano Minerva , Presidente Prov. di Lecce e dell’Architetto Pietro Copani , Direttore Castello di Copertino, vi saranno gli interventi di Alba Terracini, nipote di Piero, della Dottoressa Lorella Ascoli, Progetto Memoria Roma,di Eliseo Sonnino, artista romano, di Maddalena Castegnaro e di Francesca Cassitto, Presidente Anpi – sezione Copertino. in serata interventi musicali di vari musicisti. Nei giorni 25, 26 e 27 dalle 08:30, alle 19:00, mostre, laboratori ed interventi sul tema della Shoah che andranno avanti sino al 12 febbraio. Il 27 alle 16:00 cerimonia solenne di installazione delle Pietre d’Inciampo in memoria degli internati Militari Italiani di Copertino.

1 of 2